Uitslaande brand op dak van woning Lange Jufferstraat in Utrecht onder controle

De brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt voor een uitslaande brand op het dak van een woning aan de Lange Jufferstraat in Utrecht. De brand is inmiddels onder controle.

De brandweer kreeg de eerste melding over de brand iets na 15.00 uur binnen. De Veiligheidsregio Utrecht kon een half uur later melden dat de brand op het dak onder controle is.

Op het dak worden nog enkele sloopwerkzaamheden verricht om er zeker van te zijn dat de brand helemaal uit is. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk wat de oorzaak is.