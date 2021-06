Uitslaande brand op zevende verdieping van flat aan Utrechtse Rooseveltlaan

In een woning op de zevende verdieping van een flat aan de Rooseveltlaan in Kanaleneiland is dinsdagavond rond 19.30 uur brand uitgebroken. De brand was uitslaand en woedde op de zevende verdieping aan de achterzijde van de flat. De brand was rond 20.45 uur meester, maar de oorzaak is nog onbekend.

De brandweer rukte met meerdere eenheden uit. Omliggende woningen werden ontruimd vanwege de rookontwikkeling. Twee mensen uit omliggende woningen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook.

Rond 20.00 uur werd voor het incident ook een traumahelikopter opgeroepen, maar er zijn geen mensen ernstig gewond geraakt. De traumahelikopter is rond 20.45 uur weer vertrokken.

De brand in de flat trekt veel bekijks. Ook de politie te paard is uitgerukt, de agenten sturen mensen weg van de plek waar de traumahelikopter is geland. De omgeving van het gebouw is afgezet.