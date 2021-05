Uitslaande woningbrand aan Steven Butendiekplein in Utrecht

De brandweer is zaterdagmiddag met meerdere eenheden uitgerukt naar een brand aan het Steven Butendiekplein in de Utrechtse wijk Buiten Wittevrouwen. Er zijn uiteindelijk geen gewonden gevallen.

De brand werd rond 13.45 uur ontdekt. Via sociale media zegt Veiligheidsregio Utrecht (VRU) dat het om een uitslaande woningbrand ging. In het begin wist men niet of er mensen aanwezig waren in de woning.

Op een gegeven moment werd opgeschaald naar een ‘middel brand’. Hierop werden ook meerdere brandweereenheden opgeroepen. Om 14.15 uur liet VRU weten dat het vuur onder controle was en het sein ‘brand meester’ was gegeven.

Daarna bleef de brandweer nog even om na te blussen. Er zijn geen gewonden gevallen bij het incident.