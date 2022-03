Uitslagenavond gemeenteraadsverkiezingen Utrecht bij te wonen in TivoliVredenburg

Utrechters die de tussentijdse uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen willen volgen kunnen terecht bij TivoliVredenburg. In het muziekpaleis organiseert de gemeente op 16 maart 2022 een uitslagenavond. Het evenement is gratis, maar bezoekers moeten zich wel aanmelden.

Op 16 maart moet bekend worden wie er de komende jaren allemaal in de gemeenteraden van Nederland komen te zitten. Ook in Utrecht zijn de voorbereidingen voor de verkiezingen in volle gang. Onder begeleiding van muziek kunnen bezoekers van TivoliVredenburg de tussentijdse uitslagen bijhouden en kennismaken met gemeenteraadsleden (in spe).

Volgens de gemeente kan burgemeester Sharon Dijksma rond middernacht bekendmaken wat de voorlopige uitslag gaat worden. “De gemeenteraadsverkiezing is de vierjaarlijkse mijlpaal in onze lokale democratie”, zegt Dijksma. “Ik vind het belangrijk dat we hier met elkaar bij stilstaan. Ik kijk dan ook uit naar een mooie en spannende avond in TivoliVredenburg.”

Belangstellenden kunnen gratis deelnemen aan het evenement, maar vanwege een beperkt aantal plekken is het wel nodig om je daarvoor aan te melden. Dat kan via de website van TivoliVredenburg.

