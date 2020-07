Uitspraak rechter maakt mogelijk weg vrij om anti-abortusdemonstranten te weren

De anti-abortusdemonstranten bij de abortuskliniek Het Vrelinghuis aan de Biltstraat in Utrecht kunnen mogelijk toch geweerd worden. De rechtbank in Haarlem heeft namelijk bij eenzelfde soort situatie besloten dat de gemeente een bufferzone mag instellen. Verschillende politieke partijen in Utrecht willen weten wat deze uitspraak voor de situatie in Utrecht betekent.

Regelmatig staan er demonstranten bij de abortuskliniek in Utrecht. In de zomer van 2018 heeft de kliniek zelfs een bord opgehangen waarmee werd gewaarschuwd voor ‘agressieve anti-abortusdemonstranten’. Mensen die het gebouw bezoeken, zoals vrouwen die een abortus willen ondergaan, worden aangesproken. De demonstranten delen folders uit en proberen de patiënten te overtuigen om af te zien van een behandeling.

Bufferzone

Al langer roepen politieke partijen in Utrecht de gemeente op om maatregelen te nemen tegen de demonstranten. Maar omdat demonstreren een grondrecht is, is het tegengaan van deze demonstranten een lastige kwestie. Een bufferzone rond de kliniek, waar een meerderheid van de gemeenteraad om vroeg, was dan ook niet in te stellen.

Maar een rechter in Haarlem heeft nu een uitspraak gedaan in een gelijkwaardige zaak aangespannen door de Duitse organisatie Donum Domini. Deze organisatie wilde dit jaar enkele keren demonstreren bij de Bloemenhovenkliniek, een abortuskliniek in Heemstede, maar was het niet eens met de voorwaarden en regels die de gemeente aldaar oplegde, waaronder de regel om afstand te houden tot de ingang van de kliniek. De rechter gaf echter de gemeente daar gelijk.

Het individueel aanspreken van individuele mensen is een persoonlijke zaak, en geen demonstratie. Als het wel onderdeel van een demonstratie is dan kan het gezien worden als wanordelijkheid, en daar kan een gemeente iets tegen doen. Mensen moeten namelijk ongestoord naar de abortuskliniek kunnen.

PvdA, Student & Starter, GroenLinks en de VVD willen van de gemeente weten wat deze uitspraak betekent voor de Utrechtse situatie en of er aanvullende regels in Utrecht mogelijk zijn.