Uittips: dit is er de komende dagen te doen in Utrecht

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zes leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen.

A Lazy Sunday Afternoon

Waar: Park Lepelenburg

Wanneer: 20 juli, 24 augustus en 31 augustus

Prijs: Gratis

Park Lepelenburg is in juli en augustus een aantal zondagen het decor voor vier zomerse minifestivals met Utrechts talent. Van pop-updichters en een saxofoonorkest tot Nederlandse country en een meerstemmig popkoor. Pak je picknickkleed en geniet vanaf 13:00 uur van muzikale optredens in het groen.

Kamperen in de stad

Waar: Park de Koppel, Griftpark, Majellapark, Transwijk en Máximapark

Wanneer: 18 juli t/m 20 juli

Prijs: Wisselend

Elke dag verse croissantjes ontbijten, spelletjes spelen en sterke verhalen delen bij het kampvuur, maar dan met je buren. Dat kan deze zomer weer bij de Buurtcamping. Ook dit jaar organiseren enthousiaste buurtbewoners verschillende edities in de Utrechtse parken. Het hele weekend zijn er activiteiten, zoals workshops, sporttoernooien en spelletjes. Net als bij een echte camping kun je een ticket kopen om te blijven slapen, maar er zijn ook kaartjes voor bezoekers die een dagje langs willen komen.

Utrecht Summer Comedy Fest

Waar: Kargadoor, Oudegracht 36

Wanneer: 18-19 juli, 25-26 juli, 1-2 augustus

Prijs: Vanaf 15 euro

Het Utrecht Summer Comedy Fest is volgens de organisatie het ‘zomerse, experimentele broertje’ van het Utrecht International Comedy Festival. Verspreid over drie weekenden biedt dit festival een podium aan nieuwe ideeën, spannende formats en verrassende samenwerkingen. Terwijl het hoofdfestival in februari en maart groots uitpakt, krijgen comedians tijdens de zomereditie de ruimte om te proberen en te vernieuwen. Hier ontstaan de eerste contouren van shows die later het hoofdpodium kunnen halen.

Kerken Luisteren

Waar: Utrechtse binnenstadkerken

Wanneer: Elke vrijdag t/m 29 augustus

Prijs: Gratis

Kerken Luisteren is een gratis concertserie in de Utrechtse binnenstadkerken, waaronder de Lutherse Kerk en de Nicolaïkerk. Tijdens deze concertreeks kan je op wisselende tijden tussen 13.00 en 15.00 luisteren naar muzikanten uit stad en regio Utrecht. Onder andere William Finders, met liedjes van Johnny Cash tot Frank Boeijen, en kunstfluiter Henry Glissenaar treden op.

Zenith & U Festival

Waar: De Nijverheid

Wanneer: 19 juli

Prijs: 16,50 tot 18 euro

Een nieuwe samenwerking tussen Zenith, 030.radio, Uncloud, Culture Shock, De Nijverheid en Stranded FM resulteert op 19 juli in het Zenith & U Festival. Verwacht een mix van dj-sets, kunstinstallaties, lezingen, radio-experimenten en meer. Het feest duurt van 13.00 tot in de late uurtjes. “Het festival laat bezoekers ontdekken wat er gebeurt wanneer de grenzen tussen muziek, beeldende kunst en nachtleven de ruimte krijgen om te ademen”, aldus De Nijverheid.

Vuurshow- en workshop op het fort

Waar: Fort aan de Klop, 1e Polderweg 4

Wanneer: 20 juli en 14 september

Prijs: 12,95 tot 49,50 euro

De ‘magische’ Martin en Thomas de Vuurspuwer strijden in de interactieve voorstelling ‘Samen is leuker dan alleen’ tegen elkaar bij Fort aan de Klop. Ze halen alles uit de kast om indruk te maken met vuurspuwen, vuur eten, vuurstunts, jongleren, magie en humor. De show is bedacht voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Voorafgaand aan de show is er een workshop ‘vuurspuwen’, waar iedereen van 18 jaar of ouder zich voor kan aanmelden.

Salsa Nights

Waar: Beton-T

Wanneer: Elke woensdag t/m 27 augustus

Prijs: 7 euro

De hele zomer lang houdt Beton-T op woensdag een salsa-avond. Op het experimentele stadsplein draaien de DJ’s een mix van Salsa, Bachata en Kizomba. Er is zowel een workshop als de mogelijkheid tot vrijdansen. De avonden beginnen om 19.00 en gaan door tot 23.00 uur. Tickets zijn ter plekke of online beschikbaar.