Uittips in Utrecht; dit is er de komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Striptekenen met Siem

Waar: Bibliotheek Vleuterweide

Wanneer: 14 maart

Prijs: gratis

Siem Coenen houdt van striptekenen en heeft zijn eerste stripboek in de kast van Bieb Vleuterweide geplaatst. Maar daar stopt het niet. Siem heeft zijn eigen stripclub, waar hij met enthousiasme anderen meeneemt in de wereld van striptekenen. Dus schuif aan, pak een potlood en doe mee!

Galerie “The Waverly”

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: 18 en 19 maart

Prijs: vanaf 25 euro

Galerie ‘The Waverly’ is een ontroerend en vaak komisch verhaal over een praatgrage grootmoeder die vecht voor haar onafhankelijkheid terwijl Alzheimer haar inhaalt. Als eigenaresse van een kleine galerie ziet haar familie met pijn en liefde hoe ze langzaam verandert.

De Verlichting Nabij

Waar: Werftheater

Wanneer: 14 en 15 maart

Prijs: 19,50



Autodidact en wiskundeleraar Piet van Eeghen won onverwacht de publieksprijs op het Leids Cabaret Festival 2022. Hij werd geprezen om zijn podiumpersoonlijkheid en virtuoze taalgebruik. In zijn debuutvoorstelling De Verlichting Nabij laat Piet het publiek kennismaken met zijn absurdistische liedjes en subtiele ironie.

Modeltrein Expo On traXS

Waar: Het Spoorwegmuseum

Wanneer: 14 t/m 16 maart

Prijs: vanaf 10 euro

Groot en klein komen samen! Drie dagen lang tonen Europa’s beste modelspoorbouwers hun nieuwste creaties tijdens On traXS. Bewonder de mooiste modelspoorbanen, omringd door echte treinen in het Spoorwegmuseum.

Transition Festival 2025

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 15 maart

Prijs: 59 – 69 euro



Het jaarlijkse Transition Festival in TivoliVredenburg brengt de jazz van nu. Op zaterdag 15 maart geniet het publiek van vernieuwende acts van onder meer Kokoroko, Marquis Hill, Dave Holland & Lionel Loueke.

Spelletjesmiddag

Waar: LE:EN

Wanneer: 16 maart

Prijs: gratis

Liefhebber van bordspellen? Spelletjeswinkel Subcultures organiseert op 16 maart van 15:00 tot 18:00 een gezellige spelletjesmiddag bij LE:EN. Ontdek nieuwe spellen, speel mee en ontmoet andere fanatieke spelers. Of je nu een doorgewinterde strateeg bent of gewoon zin hebt in een leuk potje, er is voor iedereen wat.

Op pad met de expert: Vogelsafari

Waar: Botanische Tuinen Universiteit Utrecht

Wanneer: 16 maart

Prijs: reguliere toegangsprijs

Wil je vogels leren herkennen en spotten? Ga mee Vogelen met Mattie in de Botanische Tuinen! Met een verrekijker en Matties tips ontdek je steeds meer details in de natuur. Luister naar de vogels, gebruik Matties vogelboekje en leer ze zelf herkennen. Reguliere toegangsprijzen gelden voor toegang tot de Tuinen. Deelname aan de safari is gratis, maar aanmelden is verplicht.