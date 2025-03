Uittips in Utrecht; dit is er de komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Dubbel BIL

Waar: Theater Kikker

Wanneer: 21 maart

Prijs: 21 euro

Na het succes van Don’t rain on my paREET en OC/DC op de Parade, bundelt Kim Karssen deze shows in Dubbel BIL en trekt de theaters in. In Dubbel BIL duiken we in haar overkokende ADHD hoofd, waar existentiële vragen en angsten elkaar razendsnel afwisselen.

STROOP

Waar: Moira Utrecht

Wanneer: 21 en 22 maart

Prijs: 15 euro

STROOP is de derde voorstelling van Collectief Op Blote Voeten, bekend om fysiek en experimenteel theater. Vier performers, verstrikt in stropdassen, zoeken happend naar adem een uitweg uit het systeem. Met rauwe beelden, humor, vraatzucht en disco proberen ze, samen met het publiek, vrij te breken.

Gildewandeling: Utrechtse begraafplaatsen

Waar: Gansstraat 167

Wanneer: 21 maart

Prijs: 8 euro

Weet je waar Gerrit Rietveld, de beroemde Utrechtse architect, of Agatha Snellen, schoolpionier in de Zuylenstraat, begraven liggen? Tijdens deze wandeling ontdek je de geschiedenis en bijzondere verhalen van begraafplaatsen Soestbergen en Kovelswade. Meld je aan via gildeutrecht.nl.

Stand Up Comedy Show

Waar: Werftheater

Wanneer: 21 en 22 maart

Prijs: 19 euro

Lach je avond weg in het Werftheater! Twee avonden lang brengen comedians hun scherpste grappen en beste verhalen. Met onder anderen Jeffrey Spalburg, Maaike Dirkje Hop en Fuad Hassen.

Voorjaarsweekend: Feiten & fabels over tuinieren

Waar: Botanische Tuinen Universiteit Utrecht

Wanneer: 22 en 23 maart

Prijs: Entreeprijs

Ook in de tuinwereld duikt nepnieuws op! Ervaren kwekers, hoveniers en tuinontwerpers scheiden feiten van fabels en delen hun vakkennis. Wat klopt wel en wat niet?

Popquiz

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 27 maart

Prijs: 10 euro

Al ruim twintig jaar is de PopQuiz van 3 Imaginary Boys een bekend fenomeen in Utrecht! Een avond vol muziek voor jong en oud, beginner en expert. Raad songfragmenten, herken videoclips, leg verbanden en los poppuzzels op. In twee uur tijd flitst de hele popgeschiedenis voorbij!

Welkom als Gast van de Raad

Waar: Stadhuis Utrecht

Wanneer: 27 maart

Prijs: gratis

De stad is van ons allemaal! Benieuwd hoe de Utrechtse gemeenteraad werkt? Word Gast van de Raad! In twee uur tijd ontmoet je raadsleden, woon je een raadsvergadering bij en krijg je een rondleiding door het historische stadhuis. Een gratis avond voor alle Utrechters. Meld je aan via democratie@utrecht.nl.