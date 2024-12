Uittips in Utrecht; dit is er de komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Antigone

Waar: Theater Kikker

Wanneer: 4 t/m 7 december

Prijs: 7.50 tot 15 euro

Het verhaal van Antigone is al 2500 jaar oud, maar in Theater Kikker nog altijd springlevend. Het werk van de Griekse tragicus Sofokles is een ode aan het lef om in verzet te komen. Koning Kreon besluit dat het lichaam van Polyneikes in de zon moet rotten en door de gieren worden opgegeten. Antigone, de zus van Polyneikes, ziet dit niet zitten en begraaft het lichaam alsnog. De gevolgen zijn niet te overzien. Het verhaal is volgens het theather ook te koppelen aan de verzetsbewegingen van tegenwoordig, zoals Extinction Rebellion en Alexei Navalny.

Afrique en Cirque

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: 6 december

Prijs: 13 tot 35 euro

Het circus Kalabanté neemt vanuit de schouwburg mee op reis naar Afrika. Afrique en Cirque zit vol met verbazingwekkende acrobatiek, innovatieve choreografie en kleurrijke ritmes. Het dagelijks leven in Guinea dient als inspiratiebron voor de voorstelling, die een ode is aan de schoonheid, jeugdigheid en kunstzinnigheid van de Afrikaanse cultuur.

U ON ICE

Waar: Jaarbeursplein

Wanneer: 3 t/m 22 december

Prijs: gratis

Ook als het buiten niet vriest kun je schaatsen in Utrecht. En dan niet alleen bij de Vechtse banen, maar ook op het Jaarbeursplein! Daar staat namelijk een tijdelijke schaatsbaan, en bovendien is de entree en schaatshuur gratis. Om weer op te warmen kan je terecht voor een warme drank, glühwein en een daghap. Voor kinderen is twee keer in de week een speciale activiteit, zoals discoschaatsen en schaatsen met pieten.

Rondleiding Stadsschouwburg Utrecht

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: 7 december t/m 25 januari

Prijs: 3 euro

Heb je altijd als een groot acteur door de coulissen van de schouwburg willen lopen? Dit is je kans! Ook voor wie niet stil kan blijven zitten, maar toch een keertje naar de schouwburg wil is dit misschien wel de ideale oplossing. De rondleiding neemt je mee achter de schermen, leert je over de architectuur van het gebouw en wie er werken. Door de vele trappen is de rondleiding helaas niet rolstoeltoegankelijk. Ben je slecht ter been, dan kan je contact opnemen met de Schouwburg en kijken ze of er iets geregeld kan worden.

Big Ass Metal Fest 41: blackmASS part II

Waar: dB’s Studio

Wanneer: 7 december

Prijs: 10 tot 16 euro

De nieuwe locatie van muziekcentrum dB’s heeft de deuren geopend. Uiteraard gaan ze gelijk keihard van start met een avond vol black metal – het extreme broertje van heavy metal. Alle smaken van het genre komen voorbij met de de black metal band Asgrouw, het blackened deathmetal power trio Release the River, de Alchemic Post Death metal band Alkahest en de doorgewinterde muzikanten van Rituals of de Dead Hand. Het is de 41e editie van het Big Ass Metal Fest, en volgens de organisatoren de ‘zwartste’ editie tot nu toe.

The Cake is a Lie

Waar: IMPAKT

Wanneer: t/m 12 januari

Prijs: 5 euro

Met The Cake is a Lie biedt IMPAKT van 30 oktober t/m 12 januari 2025 inkijkjes in de speelse eigenzinnigheid waarmee kunstenaars zich – soms irritant, verwarrend of confronterend – richten op de politieke, ecologische en technologische omstandigheden die onze leefwereld bepalen. Naast hun kritiek op praktijken van toe-eigening en extractie door Big Tech en hyperkapitalisme, zijn de makers geselecteerd op hun engagement met de hen omringende wereld, de radicale benaderingen en de ambiguïteit die ze zich veroorloven.

Kerstkorenconcert

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 11 december

Prijs: 25 euro

Zelf noemt TivoliVredenburg het ondertussen een traditie: het kerst Korenconcert is na 22 jaar niet meer weg te denken. Er zijn meerdere koren en solisten aanwezig, waaronder het Urker Mannenkoor Hallelujah en Grootkoor Jubilate Deo uit Woudenberg. Ze slaan de handen ineen om een gevarieerd feestelijk programma met geliefde kerstliederen. Het publiek wordt actief betrokken om mee te zingen.