Uittips in Utrecht; dit is er de komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Sing-a-long bij De mooiste kerststal van Nederland

Waar: Sint-Catharinakathedraal

Wanneer: 12 december

Prijs: Gratis

Nu Sinterklaas het land uit is, is het kerstseizoen dan toch echt begonnen. De kerstliedjes galmen weer door de radio, en er mag ook zeker weer meegezongen worden. Zo ook bij de Singalong in de Sint-Catharinakathedraal. Uiteraard komen alle klassiekers voorbij. Ervaring is niet nodig, maar het is natuurlijk wel handig als je een beetje van zingen houdt.

Jeangu Macrooy

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 12 december

Prijs: 27,85,-

Jeangu Macrooy kennen we natuurlijk van het songfestival, maar ook als ster in Jesus Christ Superstar en als muzikant met lekkere platen. Toch kan je dat allemaal vergeten tijdens deze nieuwe, intieme show in TivoliVredenburg. Jeangu brengt zijn muziek dit keer namelijk alleen met zijn piano en achtergrondzangers- en zangeressen. Fans kunnen ook muziek van zijn nieuwe, aanstaande album verwachten.

Lichtjestocht

Waar: Van Limburb Stirumplein

Wanneer: 13 december

Prijs: Gratis

Lampjes, kerstverhalen en een gezonde wandeling zijn wat je kan verwachten van de Lichtjestocht in Oost. De route is ideaal voor kinderen en gezinnen die graag het kerstgevoel willen krijgen. Er wordt namelijk opgetreden door heuse kerstkoren, en onderweg wordt er wat lekkers uitgedeeld aan wandelaars. De tocht start op het Limburg Stiruplein om zes uur ‘s avonds, en vertrekt elk kwartier in groepjes. Let op: de laatste groep vertrekt om kwart over zeven. Ook naderhand kan er wat gegeten en gedronken worden.

DOMFEST 2.0

Waar: De Helling

Wanneer: 14 december

Prijs: 17,20,-

Fan van hiphop? Dan is DOMFEST 2.0 een aanrader. Zoals de naam verraadt, is het alweer de tweede editie van dit festival, waar het beste talent in en rondom Utrecht een podium krijgt. Alle drie de podia van De Helling staan in het teken van een bijzonder en divers programma, waaronder een hiphop kerstmarkt. Mocht je je afvragen wat dat precies inhoudt, zijn earlybird tickets nog beschikbaar, en kan je extra goedkoop een kijkje nemen.

Wintermarkt Molen de Ster

Waar: Houtzaagmolen De Ster

Wanneer: 14 en 15 december

Prijs: Gratis

De hele week staat Utrecht al in het teken van Kerstmis, en ook bij Molen de Ster wordt een markt georganiseerd. Er is voor ieder wat wils: Of je nou een geschikt cadeau wil scoren bij de verschillende kraampjes, gewoon een glaasje glühwein wil drinken of versgebakken poffertjes wil eten. Natuurlijk kan een sfeervol kerstmuziekje daarbij niet ontbreken, dus het kan goed zijn om thuis de kerst-cd preventief af te stoffen, zodat je goed beslagen ten ijs komt. Op zaterdag worden er nog rondleidingen gegeven door de molen waardoor de markt wat kleiner is. Op zondag is de kerstmarkt in volle glorie te beleven.

De Politieke Eindejaarsshow 2024

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 17 december

Prijs: 22,50,-

Er kan een hoop gezegd worden over 2024, maar politiek gezien was het absoluut geen saai jaar. Nederland mocht weer stemmen en sloeg een rechtse koers in. De PVV werd de grootste maar Wilders werd geen premier, ministers die de tongen flink los wisten te maken, en in een paar korte maanden al een paar flinke crises achter de rug; het was allemaal niet niks wat zich in Den Haag afspeelde. In De Politieke Eindejaarsshow wordt er teruggeblikt op 2024 als politiek jaar. Niet met saaie, grijze informatie, maar met humor en scherpe analyses, gepresenteerd door een dynamisch drietal presentatoren.

Het heelal en ik

Waar: Sonnenborgh Museum

Wanneer: 18 december

Prijs: Gratis

Het heelal, universum en de ruimte: termen die we kennen, maar die je misschien maar weinig zeggen. Gelukkig zijn er mensen die daarin meer duiding kunnen geven, zoals schrijver en theatermaker Marjolein van Heemstra. Gebaseerd op haar boeken wordt er in het Sonnenborgh Museum dieper ingegaan op onze verbondenheid met het heelal, hoe de enormiteit van het heelal ons denken, voelen en handelen op aarde kan beïnvloeden en de geschiedenis van menselijke toe-eigening. Beslist geen kleine onderwerpen, maar gelukkig hoef je niet de hele avond te luisteren. Na een inhoudelijke toelichting door Heemstra is er namelijk de tijd voor ‘verwondering, reflectie en dialoog’, aldus het museum.