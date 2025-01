Uittips in Utrecht; dit is er de komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Open Sing-In Leidsche Rijn

Waar: Buurtcentrum Het Zand

Wanneer: 12 januari, 15:00 uur

Prijs: 12 euro bij reserveren, 15 euro ter plekke

Elke tweede zondag van de maand wordt er gezamenlijk gezongen in Leidsche Rijn. Onder pianobegeleiding van Froukelien IJntema komen stemmen samen. Het gevarieerde repertoire loopt uiteen van pop en klassiek tot wereldmuziek en meer. Iedereen, ongeacht zangervaring, is van harte welkom.

Maarten Westra Hoekzema: Ik had eigenlijk nee moeten zeggen

Waar: Werftheater

Wanneer: 10 en 11 januari, 20:30 uur

Prijs: 17.50-19.50 euro

Wanneer zei jij voor het laatst ja, terwijl je eigenlijk nee had willen zeggen? Daar draait deze cabaretvoorstelling om. Maarten duikt in een verzameling ongemakkelijke momenten uit zijn leven waarin een “nee” misschien slimmer was geweest. Zoals die keer dat hij, gekleed in een appelpak, op de set van een reclamespot stond. Toch is hij achteraf blij met zijn ja’s. Want hoe saai en grijs zou zijn leven zijn geweest als hij altijd voor nee had gekozen?

Vakantiebeurs

Waar: Jaarbeurs

Wanneer: 9 t/m 12 januari

Prijs: 15 euro

Ontdek de verborgen pareltjes van de wereld tijdens de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs! Gepassioneerde reisexperts nemen je mee op een avontuur vol unieke bestemmingen, verrassende culturen, exotische smaken en inspirerende reistrends. Of je nu droomt van actie, ultieme ontspanning, of het beste van beide werelden, hier begint jouw volgende reis!

Expositie: Bon&Apart

Waar: ZIMIHC theater Zuilen

Wanneer: 6 januari t/m 2 maart

Prijs: Gratis

Martha en Peter Keijzer uit Zeist zijn echte wandelliefhebbers – altijd onderweg, altijd met een camera in de aanslag. Of ze nu door Nederlandse bossen struinen of verder van huis de natuur verkennen, overal weten ze iets moois vast te leggen. Thuis transformeren ze hun foto’s tot kunstwerken. Onder de naam Bon&Apart exposeren ze van 6 januari tot en met 2 maart in de foyer van ZIMIHC theater Zuilen.

Weekend Opera Utrecht 2025

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zondag 12 januari

Prijs: 25 euro

Een tragisch liefdesverhaal in het bruisende studenten- en nachtleven van 19e-eeuws Parijs. Dat is wat je te wachten staat. Laat je meevoeren door de meeslepende muziek die Giacomo Puccini schreef over jonge mensen die het leven ontdekken in al zijn vrolijke en minder vrolijke aspecten. Voor één middag verandert studentenstad Utrecht in een sprankelend Parijs aan de Vecht!

Samenleesclub

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: donderdag 16 januari

Prijs: gratis

Van meeslepende romans tot prachtige gedichten en korte verhalen. Een unieke manier om verhalen te beleven en te delen! Samenlezen is dé nieuwe activiteit in Bibliotheek Neude, georganiseerd in samenwerking met de Culturele Apotheek. Kom iedere eerste en derde donderdag van de maand tussen 11 en 12 uur genieten van deze inspirerende en gezellige samenkomst. Laat je fantasie prikkelen en ontmoet anderen terwijl je samen passages uit wereldliteratuur ontdekt.

Podium Sprits: Sjakie en Jopie (3+)

Waar: ZIMIHC theater Zuilen

Wanneer: zondag 12 januari

Prijs: 8-10 euro

Beleef een vrolijke muziektheatervoorstelling vol grappige verhalen, herkenbare momenten en aanstekelijke meezingers! Gebaseerd op het gelijknamige kinderboek, met splinternieuwe liedjes die je niet uit je hoofd krijgt. Ga mee op avontuur met Sjakie en Jopie, die met hun fantasie hun wereld verkennen en de bijzondere bewoners van hun kleurrijke straat ontmoeten.