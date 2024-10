Uittips in Utrecht; dit is er komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Bockbier festival

Waar: Janskerkhof

Wanneer: 18 t/m 20 oktober

Prijs: 10.95 euro

Het is oktober en de bierliefhebber weet dat dat beter bekendstaat als bocktober. De hele maand zijn er weer de lekkerste bockbiertjes te proeven, waaronder op het bockbierfestival op het Janskerhof. Los van de nodige speciaalbiertjes die te proeven zijn, zijn er ook een livebands, dj’s, het nodige eten en een Topbockverkiezing. Mensen die kicken op gemakzucht kunnen ook aan hun trekken komen. Er is namelijk ook simpelweg een ouderwetse bierproeverij.

Great Lake Swimmers

Waar: dB’s

Wanneer: 19 oktober

Prijs: 19,00 euro

Vaste gangers van dB’s die circa 15 jaar geleden ook al rondhingen kennen deze band misschien nog wel: de Great Lake Swimmers. In 2009 stonden deze mannen ook al op het podium, en nu is het opnieuw de beurt aan ze. In de tussentijd is de bekendheid van deze band alleen maar toegenomen, en hebben ze zich ontpopt tot één van de bekendere indiefolkbands met negen albums onder de riem. Wie alvast in de stemming wil komen, kan luisteren naar hun nieuwste single: Uncertain Country.

In gesprek met Elvira

Waar: Bilbiotheek Neude

Wanneer: 19 oktober

Prijs: gratis

Een goed gesprek: wie houdt daar nou niet van? Elvira in ieder geval wel. Ze is levenscoach en geeft maar al te graag advies over waar je dan ook maar mee zit. Kom eens langs om het te hebben over verdrietige, leuke, moeilijke, bijzondere gevoelens te hebben, en laat je verrassen door de inzichten van iemand die buitenaf staat. Je hoeft niet bang te zijn om de diepte in gesleurd te worden, je hebt ten slotte zelf de regie over waar je het wel en niet over hebt. De coachingsessie is overdag, en dat is optimaal. Zo kan je je zaterdagavond namelijk gewoon voor weekendactivitieten bewaren, terwijl je emotioneel weer bent opgeruimd.

Salon Saffier: Mary Shelley

Waar: Nieuwegracht 38, Sallon Saffier

Wanneer: 20 oktober

Prijs: 18,00 euro

We horen je denken: wie is Mary Shelley? Op dat antwoord hoef je niet lang te wachten, want je hebt het werk van deze schrijfster vast wel eens gelezen, of er op zijn minst over gehoord. Deze dame schreef namelijk het wereldwijd bekende Frankenstein. Ook schreef ze The last man, wat speculeert over een toekomst in de 21e eeuw waarbij een pandemie de mensheid bijna tot uitsterven brengt. In de huidige context best bijzonder, en dat is dan ook de reden waarom er een lezing wordt gewijd aan deze bijzondere vrouw. Want wie is Mary Shelley en hoe kunnen we haar werk interpreteren? Leer er meer over tijdens de lezing in Salon Saffier.

Maankoorts

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: 21 oktober

Prijs: 13 t/m 22 euro

De mensheid heeft een geschiedenis die niet altijd al te sjofel is geweest, met name als we kijken naar het kolonialisme en het mijnwerkersverleden. “Nooit meer!”, is wat landen wereldwijd met elkaar afspraken, maar daar lijkt nu verandering in te komen. De maan is namelijk het nieuwste slachtoffer van een eigenschap die maar weinig mensen goed hebben gedaan: hebberigheid. In de voorstelling ‘Maankoorts’ verbindt Marjolijn van Heemstra de mijnbouw van de vroegere kolonisten in Suriname met een toekomstige vorm van mijnbouw, en wel op de maan. Wat drijft ons mensen namelijk om een steen in de ruimte, honderdduizenden kilometers hier vandaan, te claimen?

Amerikaanse verkiezingen 2024: een democratie onder druk

Waar: ZIMIHC Theater

Wanneer: 22 oktober

Prijs: gratis

Of je er nou helemaal klaar mee bent, er geen genoeg van kan krijgen of het eigenlijk niet zoveel kan boeien, je krijgt het toch wel mee: de Amerikaanse verkiezingen natuurlijk. Het politieke landschap in de Verenigde Staten is de laatste jaren drastisch veranderd, en de verkiezingen lijken steeds meer op een soapserie. Maar mocht je door de bomen het bos niet meer zien, en oprechte interesse hebben in wat fictie en feit is, is de lezing van Amerika-kenner Marco van den Doel wellicht een goeie tip. Hij neemt je mee in de wereld van de Amerikaanse politiek, legt uit wat er dit jaar op het spel staat en wat de laatste ontwikkelingen zijn.

Popronde @ de Nijverheid

Waar: De Nijverheid

Wanneer: 24 oktober

Prijs: gratis

What’s not to love about goede livemuziek terwijl je geniet van een biertje, frisje of wijntje? Iedereen die die mening deelt, kan eens een bezoekje brengen aan De Nijverheid. Er is dan namelijk Popronde, waar Indie/Folk duo ‘Dreamer’ optreedt. De muziek van Dreamer wordt, en dat zal niet geheel als een verrassing moeten komen, omschreven als dromerig, ruimtelijk en ontspannend. Denk een beetje in de hoek van Bon Iver en The Paper Kites. Mocht je zin hebben om helemaal weg te dromen, kan dat dus in de Nijverheid op 24 oktober om 21:00 uur. Ideaal, want dan kan je daarna gelijk je bed in zweven.