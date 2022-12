Uittips in Utrecht: Heino, Buurtrommelmarkt in Overvecht en Erik of het klein insectenboek

Heb je de kerstinkopen al gedaan? Dan is er voor komend weekend nog genoeg moois te beleven in Utrecht. Zo heeft Lucas Hamming even ‘Niets te melden’ in de Stadsschouwburg, opent Stadsklooster Utrecht de deuren met een ligconcert met woordkunst en toont Bieb Neude korte films op de kortste dag van het jaar.

Lucas Hamming – Niets te melden

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: donderdag 22 december

Prijs: 10 tot 18 euro

Lucas Hamming pakt het even anders aan: geen rockmuziek, festivals en jankende gitaren, maar alleen met een gitaar, zonder band, in een theaterzaal. Dat heeft hij ook echt even de tijd en ruimte om iets te vertellen. De vraag die dan nog rest is: heeft Lucas eigenlijk wel iets te melden? Lucas Hamming op het Lucasbolwerk!

De Lumineuze Nachten van Kasteel de Haar

Waar: Kasteel de Haar

Wanneer: vrijdag 16 december t/m zondag 8 januari

Prijs: 14,25 tot 19,25 euro, kinderen t/m 3 jaar gratis

Kasteel de Haar is deze kerstvakantie het unieke decor van een magische vertelling… Wandel 2,5 kilometer door het kasteelpark terwijl indrukwekkende projecties je mee terug in de tijd nemen. Zo ontdek je de geschiedenis van dit sprookjeskasteel. Het beloven adembenemende avonden vol betovering voor het hele gezin te worden!

Buurtrommelmarkt Overvecht: kersteditie

Waar: ZIMIHC theater Stefanus

Wanneer: zaterdag 17 december

Prijs: gratis

In Overvecht is dit weekend een speciale kersteditie van de grote buurtrommelmarkt. Hier kan je helemaal in de kerststemming komen op de gezellig versierde markt. Scoor je kerstboomversieringen voor weinig of ga op meubeljacht, hier kan het allemaal. Er zijn zowel tweedehands als nieuwe spullen te koop. Even pauze houden kan in de foyer, met een kopje koffie en een snack. Zelf je spullen verkopen kan ook: een plekje kost 10 euro.

Kerst bij Stadsklooster Utrecht

Waar: Stadsklooster Utrecht

Wanneer: zaterdag 17 t/m zaterdag 24 december

Prijs: wisselend

Kerst vier je bij Stadsklooster Utrecht, de plek in Lombok waar kunst, cultuur, dans en muziek samenkomen. Komende week zijn er een aantal mooie kerstconcerten te bezoeken. Soulkoor The Brand new Bags is bijvoorbeeld uitgenodigd voor een middag vol soul op 18 december. Een dag eerder is er een ligconcert met woordkunst en op 21 december klinkt er klassieke kerstmuziek tijdens het Appeltaartconcert, als de huisartsen van het Lombok gezondheidscentrum komen zingen. Op 22 december brengt Camerata Trajectina Vlaamse kerstliederen ten gehore.

Erik of het klein insectenboek (8+)

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: zaterdag 24 december

Prijs: 10 tot 27,50 euro

Erik Pinksterblom verlangt naar iets bijzonders en krimpt op een dag tot het formaat van een vlieg. Hij belandt in stadspark de Wolleweide, waar hij kennismaakt met het gedrag van insecten dat verdacht veel lijkt op dat van mensen. Bekakte wespen, hiphophommels en overnachten in een slakken-Airbnb, hij komt het allemaal tegen. Maar ook ontdekt hij dat de dieren het steeds moeilijker hebben. Overal ligt afval en mensen gebruiken pesticiden om insecten te verjagen. Kan Erik zichzelf en de insecten redden? Erik of het klein insectenboek is een geremixte versie van Bomans’ klassieker over Erik Pinksterblom. HNTjong en dansers van Illusionary Rockaz Company maken er een beestachtig leuke familievoorstelling van, vol dans en muziek.

Heino

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: maandag 19 december

Prijs: 37,25 euro

Wie kent hem niet, de legendarische Duitse zanger Heino! Hij is de populairste schlagerartiest ter wereld en scoorde in de jaren 70 feesthits als Blau Blüht Der Enzian, Die Schwarze Barbara en La Montanara. Heino is inmiddels 84, maar aan stoppen denkt hij niet. In 2013 bracht hij nog het album ‘Mit freundlichen Grüßen’ uit, met covers van onder andere Rammstein. Zijn Weihnachtfest Tour belooft een kerstspecial vol toeters en bellen te worden!

Dag van de Korte Film

Waar: Hoogt in Bieb Neude

Wanneer: woensdag 21 december

Prijs: 8 tot 10 euro

Op de kortste dag van het jaar wordt in Bibliotheek Neude de Dag van de Korte Film gevierd. De korte film is dé plek waar jong filmtalent zich als eerste aandient, maar is vaak weinig plek op het witte doek voor dit genre. Deze dag is dus in het leven geroepen om in Europa meer aandacht te geven aan korte films. In Bibliotheek Neude worden de beste korte films van eigen bodem vertoont. Op het programma staan zes films van tussen de 9 en 24 minuten: Revelinho van Idriss Nabil, Anahit van Laura Hermanides, In Flow of Words van Eliane Esther Bots, La Ultima Ascensión van Kevin Osepa, Het Kamp van Philip Huff en It’s Nice in Here van Robert-Jonathan Koeyers.