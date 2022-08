Uittips Utrecht: theater op het Cultuurterras, stadstroubadour bij dB’s en scharrelen op de Platenbeurs Utrecht

Er is weer een heerlijk zomers weekend in aantocht. In Utrecht is het als vanouds gezellig. Met op de agenda onder meer een Singlefeestje (de op een na laatste!) en meer vinyl op de Platenbeurs op het Janskerkhof. Wil je meer over Utrecht leren? Neem dan deel aan de Stadswandeling 900 jaar Utrecht of luister naar de Utrechtse volksverhalen voorgelezen in de Salon van Weleer.

Divorce of Figaro

Waar: Werkspoorkathedraal

Wanneer: woensdag 10 t/m zaterdag 27 augustus

Prijs: 35 tot 55 euro

Zeg Figaro en bijna iedereen begint spontaan te zingen. De drie noten komen uit de opera over de beroemde kapper uit Sevilla en ook Mozart schreef een opera over Figaro. Holland Opera maakt op basis van de muziek uit Mozarts le Nozze di Figaro een sequel over de scheiding van Figaro en Susanna; Divorce of Figaro. Het laatste deel van het Mozart-drieluik.

dB’s Buiten > Van Piekeren

Waar: dB’s

Wanneer: zondag 7 augustus, 16.00 uur

Prijs: gratis

Deze zondag komt Utrechts eigen stadstroubadour Van Piekeren naar het terras van dB’s. Het gezelschap rond de Utrechtse schrijver, zanger en verhalenverteller Jan van Piekeren reist al jaren de festivals, theaters en evenementen af om het Nederlandse lied te promoten. Vaak hebben de nummers ook nog een Utrechts haakje. En nu staat hij live op het terras van dB’s!

Utrechtse volksverhalen voorgelezen

Waar: Salon van Weleer

Wanneer: op zondagochtenden in augustus

Prijs: gratis

Acteur Frans de Wit komt op de zondagochtenden in de maand augustus naar de Salon van Weleer om klassieke Utrechtse volksverhalen voor te lezen. Onder het genot van een kopje koffie of thee wordt het publiek deze zondagen meegenomen in spannende, meeslepende verrassende verhalen uit Utrecht en omstreken. Zowel toegang als koffie en thee zijn gratis

Café Theater Festival X Cultuurterras 2022

Waar: Cultuurterras van De Nijverheid

Wanneer: t/m zaterdag 10 december

Prijs: ‘pay what you can’

Het Café Theater Festival slaat dit jaar voor de tweede keer de handen ineen met het Cultuurterras van De Nijverheid. Ze bieden samen een podium aan oud-CTF’ers en aan nieuwe Utrechtse makers. Deze week: Maria-Mae van Zuilen met Dreaming, een voorstelling in concertvorm over vastzitten in een gebeurtenis, en Serióós, een voorstelling over kansen en dat die nog niet altijd even eerlijk verdeeld zijn.

Platenbeurs Utrecht Janskerkhof

Waar: Janskerkhof

Wanneer: zondag 7 augustus, 10.00 uur

Prijs: gratis

Op Janskerkhof is deze zondag een gezellige platenbeurs. Dertig kraampjes stallen hun mooiste vinyl uit, in allerlei verschillende genres en tijdperken: van AC/DC tot ABBA en van disco tot reggae. Voor elke muziekliefhebber valt hier zondag wat te halen. De prijscategorieën variëren van leuke koopjes tot mooie collectors.

Singlefeestje – Afscheidstour

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 5 augustus, 23.00 uur

Prijs: 14,05 euro

Het is de een na laatste keer dat dit Singlefeestje gehouden wordt… Dus bel je vrienden en app je BFF want er wordt gedanst vrijdag! In de bakken zitten duizenden singeltjes, waar je in kunt duiken op zoek naar die ene plaat waar je zulke mooie herinneringen aan hebt. Van Hazes tot De Jeugd, tot Spice Girls en Queen; de fijnste meezingers en de nieuwste hits liggen voor je klaar. Kies je favoriete plaatje, geef het af bij je favoriete dj en dans, zing, gil en spring mee! Let op: 18+.

Stadswandeling 900 jaar stadsrechten

Waar: start bij de VVV op Domplein

Wanneer: zaterdag 6 augustus

Prijs: 9,75 euro

Op 2 juni 1122 gaf keizer Hendrik V de Utrechters stadsrechten en dus vieren we dit jaar dat Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft. Tijdens deze wandeling vertelt een gids van de VVV je alles over hoe Utrecht 900 jaar geleden aan haar stadsrechten kwam. Je stopt op een aantal plekken die kenmerkend zijn voor het begin van Utrecht als stad. Ook hoor je alles over de invloed van de stadsrechten op Utrecht en hoe dit zich vandaag de dag nog steeds ontwikkelt. Laat je verrassen door mooie plekjes in de binnenstad en door de verhalen over het ontstaan van Utrecht!