UMC krijgt subsidie om hersenschade bij te vroeg geborenen te bestrijden

Het UMC Utrecht krijgt een subsidie van 1,2 miljoen euro om onderzoek te doen naar hersenschade bij te vroeg geboren baby’s. Te vroeg geboren kinderen overleven steeds vaker, maar de schade aan het brein die vooral in een latere levensfase zichtbaar wordt daalt niet.

In Nederland wordt jaarlijks 8 procent van de baby’s te vroeg geboren. Na zo’n vroeggeboorte kunnen de hersenen van het kind beschadigd raken. Dit kan zich later gaan manifesteren als bijvoorbeeld motorische of verstandelijke beperkingen en gedrags- en emotionele problemen.

Een groep Europese wetenschappers ontvangt in totaal 9 miljoen euro om onderzoek te doen naar hersenschade bij te vroeg geboren baby’s. 1,2 miljoen euro gaat naar onderzoekers van het UMC. Zij willen met het geld een nieuwe therapie ontwikkelen om hersenschade te verminderen.

Stamcellen

“De therapie is gebaseerd op stamcellen die we onder andere via neusdruppels zullen toedienen. Deze methode voor hersenschade bij pasgeborenen is in de afgelopen jaren in Utrecht ontwikkeld”, zegt Cora Nijboer, hoofdonderzoeker van de Utrechtse onderzoeksgroep.

De groep gaat onderzoeken hoe de schade in de hersenen van de te vroeg geboren kinderen ontstaat en hoe stamcellen deze schade kunnen verminderen. Op dit moment bestaat er nog geen therapie waarmee hersenschade behandeld kan worden terwijl het voor de ontwikkeling van het brein belangrijk is om er zo vroeg mogelijk bij te zijn.