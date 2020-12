UMC Utrecht: ‘Antigeen sneltest kan het coronavirus in vroeg stadium signaleren’

Het UMC Utrecht is erachter gekomen dat de zogenoemde antigeen sneltest het coronavirus al in een vroeg stadium kan signaleren. Dit betekent dat het virus al kan worden vastgesteld bij mensen die nog geen symptomen van de ziekte hebben of bij asymptotische patiënten.

Het snel kunnen vaststellen van een corona-infectie en snelle opsporing zijn volgens het UMC essentieel voor het beheersen van de pandemie. In de meeste landen is het testbeleid gericht op personen die symptomen hebben van een mogelijke besmetting. Maar mensen kunnen echter al besmettelijk zijn nog voordat er symptomen optreden en bij sommige personen verloopt een infectie asymptomatisch.

Een eerdere studie toonde al aan dat de antigeen sneltest betrouwbaar is voor het opsporen van het coronavirus. Dit werd gedaan bij verschillende teststraten van de GGD. Hier kwamen veelal mensen die al symptomen hadden van het virus.

Voetbal

Om te onderzoeken of deze test ook werkt bij mensen zonder klachten startten de onderzoekers van het UMC in samenwerking de KNVB een studie onder scheidsrechters, voetballers en stafleden van 13 professionele voetbalclubs. Deze mensen worden sinds de start van de competitie regelmatig getest met de gangbare PCR-test.

Uit het onderzoek onder leden van de KNVB bleek dat de gevoeligheid van de antigeentest in de vroege fase van de infectie hoog was. “Het is zeer bemoedigend dat deze antigeen test ook betrouwbaar is voor het aantonen van een vroege infectie, zelfs bij (nog) afwezig zijn van klachten”, zegt hoofdonderzoeker Marije Hofstra.

Inperken

Volgens Hofstra kan zo’n snelle test helpen bij het inperken van een uitbraak. “Door asymptomatische personen frequent te testen en daarmee nieuwe infecties in een vroege fase en snel op te sporen. Dit biedt goede mogelijkheden voor de uitbreiding van de toepassing van antigeen sneltesten.”