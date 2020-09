UMC Utrecht begint woensdag met studie vaccin tegen COVID-19

Het UMC Utrecht begint woensdag onder leiding van arts-microbioloog Marc Bonten met het testen van een ‘kandidaat-vaccin’ tegen COVID-19. Daarbij kijken onderzoekers onder meer naar de immuunreactie die bij de mensen optreedt en welke bijwerkingen het vaccin heeft.

Het doel van de studie is onder andere het bepalen van de juiste doses van het vaccin om immuniteit op te wekken. Als lagere doses gebruikt kunnen worden, kunnen meer mensen worden ingeënt. Ook wordt gekeken naar in welke mate vaccinatie leidt tot langdurige immuniteit.

Het onderzoek is opgezet door Janssen Vaccines en in totaal doen 550 mensen uit Nederland, Duitsland en Spanje mee. In het Utrechtse onderzoek gaat het om 45 vrijwilligers, die allemaal gezond zijn. Het zijn zowel mannen als vrouwen, in de leeftijdsgroep van 18 tot 55 jaar en de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder. De deelnemers krijgen elk drie injecties, waarna ze een jaar lang worden gevolgd om te onderzoeken of het vaccin veilig is, goed wordt verdragen en de gewenste immuunreactie opwekt.

Ook in drie andere Nederlandse studiecentra wordt het vaccin getest. Dat gebeurt in het Centre for Human Drug Research/Leiden, het Universitair Medisch Centrum in Leiden en het PRAHealthSciences in Groningen. Alle studiecentra werken met groepen van 45 deelnemers, verdeeld in twee leeftijdscategorieën.