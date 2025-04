UMC Utrecht behandelt wereldwijd eerste patiënten met nieuwe techniek bij hartritmestoornissen

Het UMC Utrecht heeft als een van de eerste centra ter wereld met succes patiënten behandeld met een nieuwe methode tegen hartritmestoornissen. De verwachting is dat deze succesvolle techniek binnenkort breder wordt ingezet in Europa.

Atriumfibrilleren – ook bekend als boezemfibrilleren – is de meest voorkomende hartritmestoornis wereldwijd. De aandoening verhoogt het risico op beroertes, hartfalen en overlijden, en treft naar schatting zo’n acht miljoen 65-plussers in Europa.

De nieuwe behandeling maakt gebruik van een speciale ballonkatheter waarmee het deel van het hart dat de ritmestoornis veroorzaakt, gericht kan worden uitgeschakeld. Dit stelt cardiologen in staat om de probleemgebieden in het hart nauwkeuriger en effectiever te behandelen. Echt een ‘game changer’ volgens Peter Loh, cardioloog in het UMC Utrecht.

Het UMC Utrecht behoort tot de eerste ziekenhuizen in Europa die de behandeling toepassen. In totaal zijn inmiddels zestien patiënten met atriumfibrilleren behandeld in vier centra in Nederland, Oostenrijk, Duitsland en België.