UMC Utrecht behoort met hoog rapportcijfer tot de top 5 beste ziekenhuizen volgens patiënten

De nieuwe rapportcijfers van Ziekenhuischeck.nl zijn weer bekend. Op deze ranglijst van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen staan de best beoordeelde ziekenhuizen van Nederland. Dit jaar behoort het UMC Utrecht tot de top 5 beste ziekenhuizen volgens de ervaring van patiënten.

Het UMC Utrecht scoorde een 8,7 als rapportcijfer voor de patiëntenervaring. De ziekenhuizen worden voor deze categorie beoordeeld op onder meer de communicatie, de wachttijd en de ervaring tijdens de intake en behandeling.

Met deze score bemachtigt het Utrechtse ziekenhuis plek vier in de ranglijst van beste Nederlandse ziekenhuizen volgens patiënten. Boven het UMC Utrecht staat het UMCG in Groningen op plek drie (8,7), het Radboudumc in Nijmegen op plek twee (8,7) en het Anna Ziekenhuis in Geldrop op de eerste plaats (8,9).

Een woordvoerder van het UMC Utrecht laat weten erg tevreden te zijn over de beoordeling. “We zijn superblij. Daar werken wij iedere dag hard aan.”

Algemene waardering

Naast een ranglijst voor de patiëntenervaring, deelt Ziekenhuischeck.nl ook ieder jaar een ranglijst gebaseerd op de algemene waardering. Ziekenhuizen worden dan beoordeeld op de algemene indruk van de ervaring van patiënten, bezoekers en inwoners van de regio.

Op deze lijst scoorde het UMC Utrecht minder hoog. Met een gemiddeld rapportcijfer van 8,2 maakt het Utrechtse ziekenhuis geen deel uit van de top 10 beste ziekenhuizen in deze categorie.

Gebaseerd op de algemene waardering scoort het Radboudumc in Nijmegen het best met een 8,5 als eindcijfer, gevolgd door het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam (8,5), het Deventer Ziekenhuis in Deventer (8,5), het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven (8,4) en het UMCG Groningen (8,4).