UMC Utrecht: ‘Besluit om 30.000 zorgverleners snel te vaccineren goed nieuws’

Het UMC Utrecht noemt het besluit van het kabinet om 30.000 zorgverleners op korte termijn te vaccineren ‘goed nieuws’. Zaterdag maakte Den Haag het plan bekend.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg komt volgens de Rijksoverheid op korte termijn met een plan van aanpak voor het vaccineren van verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp, corona-afdelingen en ambulancemedewerkers. Het gaat om ongeveer 30.000 medewerkers in de acute zorg.

“Het UMC Utrecht vindt het besluit van het kabinet om 30.000 zorgverleners het COVID19-vaccin te geven goed nieuws en belangrijke stap voor de zorgverleners die belangrijke zorg leveren. We zijn voorbereid om daar op korte termijn uitvoering aan te geven”, aldus het UMC.

Ziekteverzuim

De Rijksoverheid heeft onder andere voor deze strategie gekozen omdat het ziekteverzuim in de acute zorg relatief hoog ligt. Dit zou komen door het coronavirus. “Medewerkers uit de acute zorg worden daarom onderdeel van de groep die als eerste in aanmerking komt voor vaccinatie. […] Het streven is om uiterlijk maandag 4 januari duidelijkheid te krijgen wat de kortst mogelijke termijn is waarop gestart kan worden met vaccineren van medewerkers uit de acute zorg”, is te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Naast medewerkers in de acute zorg komen ook kwetsbare groepen als eerst in aanmerking voor vaccinatie. Dit moet het aantal ernstig zieken en sterftegevallen verminderen.

De landelijke vaccinatie-operatie start op vrijdag 8 januari. Dit wordt gedaan op drie zogenoemde GGD-priklocaties in Houten, Veghel en Rotterdam. Of de zorgmedewerkers dan ook al gevaccineerd worden is nog niet bekend.