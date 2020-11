UMC Utrecht en AxionContinu werken samen voor korter ziekenhuisverblijf steunhartpatiënten

De zorgverleners van het UMC Utrecht en revalidatiecentrum AxionContinu gaan samenwerken om betere zorg en nazorg te bieden aan patiënten na het ondergaan van een steunhartoperatie.

Door deze samenwerking kunnen de patiënten sneller uit het ziekenhuis worden ontslagen. Voordat ze weer terug naar huis gaan, kunnen ze terecht in een revalidatiecentrum van AxionContinu. Hier wordt veel aandacht besteed aan de verwerking van de grote veranderingen in het leven van deze patiënten en hun mantelzorgers.

Het UMC Utrecht plaatst per jaar gemiddeld veertig steunharten. Een steunhart is een mechanische pomp die de functie van het hart gedeeltelijk ondersteunt. Patiënten krijgen, onder bepaalde voorwaarden, zo’n steunhart wanneer ze last hebben van ernstig hartfalen.

Het plaatsen van een steunhart is zowel fysiek als mentaal een zware ingreep. Hierdoor duurt het ziekenhuisverblijf van de patiënten vaak lang.