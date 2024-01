UMC Utrecht en Defensie versterken samenwerking: ‘We moeten rekening houden met meer grootschalige incidenten’

Het UMC Utrecht en het ministerie van Defensie gaan nog intensiever samenwerken. Een van de redenen hiervoor zijn de ontwikkelingen in bijvoorbeeld Oost-Europa. “We moeten rekening houden met meer grootschalige incidenten, met grotere aantallen gewonden”, zegt kolonel Henk van der Wal.

De samenwerking gaat specifiek over zorg voor ernstig gewonde mensen, oftewel traumazorg, en het onderzoek daarnaar. Militairen lopen doorgaans namelijk andere verwondingen op dan burgers. “Bij Defensie hebben we kleine aantallen patiënten, maar het zijn vaak wel specifieke, ernstige verwondingen”, zegt de kolonel. “Denk aan schotwonden of verwondingen door explosies. Die zie je, gelukkig, veel minder in de civiele zorg. Maar daar zijn het weer hele grote aantallen patiënten, die vaker een zogenoemd stomp trauma hebben: letsel door aanrijdingen of vallen van grote hoogte. Die data brengen we samen, waardoor we de traumazorg voor iedereen kunnen verbeteren.”

Van der Wal is hoofd van het Civil-Military Centre of Expertise for Trauma Care (CETC), de plek in het UMC waar de kennis en ervaring van militaire en civiele traumazorg samenkomen. Volgens hem moeten we, gezien de geopolitieke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, rekening houden met meer grootschalige incidenten en grotere aantallen gewonden. “Incidenten die niet alleen impact hebben op de militaire gezondheidszorg, maar ook op de civiele. Daar op voorbereid zijn, is ook onderdeel van het CETC.”

Onderzoek

Het UMC Utrecht doet tot slot al veel onderzoek naar traumazorg. Zo loopt er bijvoorbeeld een onderzoek naar de reactie van het immuunsysteem op een zware verwonding. Ook wordt een applicatie ontwikkeld die ter plaatse kan helpen bij het bepalen hoe ernstig een verwonding is en welk niveau van zorg daar bij hoort.

“Je kunt je voorstellen dat dat kennis is die ook op het slagveld van groot belang is”, zegt Lukas van Spengler, directeur van Traumacentrum Midden-Nederland. “Daarnaast kunnen we onze kennis over de civiele zorgketen inzetten voor onderzoek om de militaire zorgketen verder te verbeteren.”