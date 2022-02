UMC Utrecht gaat aangekondigde versoepelingen nog niet volgen: ‘In ons ziekenhuis zijn we extra voorzichtig’

Het UMC Utrecht gaat de dinsdag aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen nu nog niet volgen. Dat laat het ziekenhuis weten op haar website. Reden daarvoor is de veiligheid van kwetsbare patiënten die in het ziekenhuis komen.

“In ons ziekenhuis zijn wij extra voorzichtig. De veiligheid en continuïteit van zorg voor onze kwetsbare patiënten staat altijd voorop”, legt het UMC uit. “Daarom blijven onze huidige coronaregels voor u als patiënt, bezoeker, begeleider en onze medewerkers voorlopig nog gelden.”

Het UMC vraagt mensen om zoveel mogelijk alleen naar afspraken te komen. Het meenemen van een begeleider mag, maar er is weinig ruimte door de anderhalve meter afstand, waarschuwt het ziekenhuis. Verder is het verplicht om in het ziekenhuis een medisch mondkapje te dragen. Die worden ook uitgedeeld bij de hoofdingang. Het ziekenhuis vraagt mensen tot slot om niet eerder dan tien minuten voor de afspraak in de wachtkamer te zijn.

Ook de bezoekregeling blijft voorlopig hetzelfde. Er mogen tussen 11.00 en 21.00 uur maximaal twee mensen per dag bij een patiënt op bezoek. Er mag één bezoeker tegelijk bij de patiënt zijn. Wel zijn er uitzonderingen mogelijk als er bijzondere omstandigheden zijn. De bezoekregelingen kunnen per afdeling afwijken.

