UMC Utrecht gaat drukte in ziekenhuis meten met wifi-signalen

Het UMC Utrecht werkt aan een systeem dat de drukte in het ziekenhuis kan meten aan de hand van wifi-signalen. Het ziekenhuis wil er zo voor zorgen dat er genoeg ruimte blijft om afstand van elkaar te houden om de verspreiding van corona te beperken.

Het UMC doet dit omdat het weer wat drukker wordt in het ziekenhuis de komende tijd. De ziekhuiszorg gaat namelijk grotendeels weer op normaal niveau werken.

Remco van Lunteren zegt in een persbericht van het UMC: “Op dit moment hebben we nauwelijks coronapatiënten in ons ziekenhuis. Maar ook als dat aantal onverhoopt weer toeneemt, willen we de overige zorg zoveel mogelijk kunnen blijven bieden. Hoe kan je in gaten houden dat het overal mogelijk is 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen houden? Dat vroegen wij ons af. We onderzoeken nu of we dit kunnen meten door wifi-signalen real-time te meten. Zo hopen we dat we snel kunnen ingrijpen op plekken waar het toch te druk dreigt te worden.”

De druktemeter moet de wifi-signalen van bezoekers aan het ziekenhuis gaan tellen. Mobiele telefoons zenden deze uit. Die kunnen door het systeem verder niet herleid worden, dus het is dan niet bekend van wie de telefoons zijn. Alleen het aantal unieke apparaten met actieve wifi-signalen worden geteld zodat de drukke locaties in het ziekenhuis op tijd herkend kunnen worden. Er wordt ook gewerkt aan protocollen voor het handelen op het moment dat plekken te druk worden.