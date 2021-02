UMC Utrecht gaat groot Europees netwerk voor onderzoek naar opkomende infectieziekten leiden

Het UMC Utrecht gaat vanaf 1 maart een groot Europees netwerk leiden dat onderzoek naar opkomende infectieziekten en antibioticaresistentie in de toekomst makkelijker moet maken. Het project met de naam ECRAID-Base (European Clincal Research Alliance on Infectious Diseases) heeft van de Europese Commissie een subsidie van 30 miljoen euro gekregen.

ECRAID-Base bestaat in de kern uit zes internationale studies, waarmee snel ingespeeld kan worden op grote ‘infectieuze bedreigingen’ voor de volksgezondheid. Een voorbeeld van zo’n studie is REMAP-CAP, een studie naar patiënten met ernstige longontsteking die behandeld worden op de intensive care. Deze studie is aan het begin van de coronacrisis aangepast en kon zo belangrijke informatie opleveren voor behandeling van coronapatiënten.

Marc Bonten van het UMC Utrecht gaat de activiteiten van ECRAID samen met Herman Goossens van de Universiteit Antwerpen coördineren. ECRAID-Base bouwt voort op twee eerdere projecten en kan het netwerk van die projecten gebruiken. Daardoor kan klinisch onderzoek sneller, makkelijker en goedkoper worden uitgevoerd.

Eenmalig

Voor een onderzoek vormen ziekenhuizen of huisartsen vaak een eenmalig netwerk, dat weer verdwijnt als het onderzoek is afgerond. Volgens Herman Goossens is de studievoortgang daardoor meestal traag en duurt het voltooien van een studie veel langer dan vooraf werd ingeschat. Volgens hem is een permanent netwerk, zoals ECRAID, essentieel om snel te kunnen reageren op uitbraken van infectieziekten.

Marc Bonten: “ECRAID zal allianties versterken met academische partners, de private sector en internationale organisaties die betrokken zijn bij behandeling en preventie van infectieziekten. Onze visie is om op efficiënte wijze bewijs te genereren om de diagnose, preventie en behandeling van infecties te verbeteren. ECRAID zal een belangrijk onderdeel worden van de pandemic preparedness-strategie in Europa.”

Veertig landen

Bij de alliantie zijn ruim 2.000 centra in meer dan veertig Europese landen aangesloten. In Nederland zijn dat, naast het UMC Utrecht, het Erasmus MC en Amsterdam UMC. Het netwerk start vanaf 1 maart.