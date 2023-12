UMC Utrecht gaat internationaal onderzoek naar medicatie tegen long covid leiden

Het UMC Utrecht gaat een internationaal onderzoek leiden naar mogelijke medicatie tegen long covid. Momenteel zijn er nog geen middelen waarvan bewezen is dat ze helpen tegen long covid en daar moet verandering in komen.

Hoewel de coronamaatregelen al een tijdje niet meer van toepassing zijn, zijn er nog veel mensen die in het dagelijks leven veel last hebben van de gevolgen van corona. Honderdduizenden mensen in Nederland hebben ernstige klachten, waardoor ze vaak niet kunnen werken.

“Hun situatie is uitzichtloos omdat er geen bewezen behandeling is voor Long COVID. Patiënten proberen daarom ten einde raad allerlei middelen en therapieën waarvan de effecten en de veiligheid onbekend zijn. Daarom proberen we onderzoek naar behandelingen te versnellen”, zegt voorzitter Ellen Bark-Lindhout van de Stichting Long COVID.

Betrouwbaarheid

De reden dat het onderzoek internationaal wordt aangepakt, heeft te maken met de betrouwbaarheid van de resultaten, vertelt Marc Bonten, hoogleraar epidemiologie van infectieziekten in het UMC Utrecht. “De snelheid waarmee een onderzoek een betrouwbaar antwoord kan geven is afhankelijk van het aantal deelnemers in het onderzoek en de grootte van het aangetoonde effect: hoe groter het effect, hoe makkelijker het kan worden aangetoond. Samenwerking, nationaal en internationaal, is daarom noodzakelijk om zo snel mogelijk tot een antwoord te komen.”

Bestaande geneesmiddelen

De onderzoekers beginnen met kijken naar beschikbare geneesmiddelen waarvan duidelijk is dat ze veilig zijn en makkelijk thuis kunnen worden ingenomen. “Middelen die op basis van studies bij acute COVID infectie veelbelovend lijken, maar waarvan nog onbekend is of ze een effect hebben op de klachten van patiënten met Long COVID.” Het gaat om Metformine, een middel dat gebruikt wordt tegen suikerziekte, en Colchicine, een ontstekingsremmend middel dat onder meer gebruikt wordt tegen jicht.

Het voortraject voor het onderzoek is inmiddels gestart en het UMC Utrecht verwacht dat in het eerste kwartaal van volgend jaar patiënten kunnen worden uitgenodigd.