UMC Utrecht gaat verspreiding van omikronvariant binnen gezinnen onderzoeken

Het UMC Utrecht gaat onderzoek doen naar de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus binnen gezinnen. Vragen die in het onderzoek centraal staan zijn onder meer hoe snel de verspreiding gaat, welke rol kinderen spelen en of het helpt als iemand gevaccineerd is. Het UMC zoekt nog honderd gezinnen die mee willen doen aan het onderzoek.

Volgens het ziekenhuis is het doel van het onderzoek om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van de nieuwe coronavariant. “We willen erachter komen in welke mate de nieuwe omikronvariant zich verspreidt binnen gezinnen en of dit anders is dan voor de deltavariant van het coronavirus”, legt kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning uit. “Meer specifiek kijken we hoezeer het virus zich verspreidt onder kinderen, omdat kinderen doorgaans veel contacten hebben. Ook onderzoeken we de rol van vaccinatie.”

Patricia Bruijning leidt het onderzoek, de CORONAthuis-studie, dat in de eerste maanden van dit jaar plaatsvindt. Het is een vervolg op een onderzoek uit 2020, waarin ook werd gekeken naar de verspreiding van het coronavirus binnen huishoudens. Omdat de omikronvariant veel besmettelijker is en tegelijkertijd veel mensen gevaccineerd zijn, krijgt het onderzoek dus een vervolg.

Resultaten uit 2020

Uit het onderzoek in 2020 bleek dat 27,8 procent van de gezinsleden ook besmet raakten als één lid van het huishouden corona had. Op huishoudniveau ging het om 45,7 procent; in bijna de helft van de huishoudens vond besmetting plaats. Voorzorgsmaatregelen zoals het dragen van een mondkapje in huis of het houden van anderhalve meter afstand hadden weinig effect, aldus het UMC Utrecht.

Het onderzoeksteam van het UMC Utrecht is nog op zoek naar gezinnen die deel willen nemen aan het nieuwe onderzoek. “Aan ons onderzoek in 2020 konden alle huishoudens meedoen, van gezinnen tot samenwonende vrienden. Nu richten we ons specifiek op gezinnen met kinderen”, vertelt assistent professor infectieziekten Marieke de Hoog, die de CORONAthuis-studie coördineert.

“Een ander groot verschil is dat volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar nu grotendeels gevaccineerd zijn; met name bij de volwassenen is vaccinatiegraad hoog. Dit in tegenstelling tot de voorgaande studie, toen er nog geen vaccins waren.”

Meer data

Onderzoekers willen nu meer data verzamelen om te kijken wat het effect van een (booster)vaccinatie is op de verspreiding van de omikronvariant. “Kinderen onder de 12 jaar zijn nog niet gevaccineerd, maar met de data kunnen we al wel schattingen maken over de impact van kindervaccinatie op de verspreiding van het coronavirus. We willen 100 gezinnen laten meedoen aan ons onderzoek.”

Het onderzoeksteam wil meer inzicht krijgen in hoe het virus zich tussen gezinsleden verspreidt. Die kennis is volgens het UMC Utrecht belangrijk om te bepalen hoe snel de omikronvariant zich verder zal verspreiden en in welke mate (booster)vaccinatie of andere maatregelen dit kan beperken. “Personen die het meest met elkaar in contact staan, zoals gezinsleden, lopen het meeste kans op besmetting. Daarom kan juist een onderzoek onder gezinsleden van een besmet persoon ons veel leren over de verspreiding. Op basis van die inzichten, kunnen we beter adviseren over nut en noodzaak van maatregelen.”

Meedoen

Om mee te kunnen doen aan het onderzoek, moet een gezin aan verschillende eisen voldoen. Binnen het gezin moet iemand positief getest zijn op corona en het gezin moet zich aanmelden binnen 24 uur nadat de testuitslag bekend is. Het gezin moet bestaan uit minimaal twee personen waarvan minimaal één minderjarig kind.

In het gezin moet verder minimaal één persoon zijn die in de afgelopen 48 uur niet positief is getest én niemand in het gezin is in de twee weken daarvoor positief getest. Deelnemers moeten verder een smartphone of tablet hebben om deel te kunnen nemen.