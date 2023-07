UMC Utrecht heeft minder medewerkers nodig dankzij kunstmatige intelligentie; ‘Grote winst’

In het UMC Utrecht heeft AI-software afgelopen week de 10.000e intekening gemaakt. Met deze techniek worden de organen van patiënten die bestraald worden in beeld gebracht. Dankzij deze kunstmatige intelligentie wordt het intekenen sneller gedaan en is een laborant minder nodig.

Wanneer een patiënt bestraald moet worden, wordt vaak eerst een scan van het lichaam gemaakt. Hierop worden naast de tumor ook de 3d-omtrek van organen, zoals bijvoorbeeld het hart en de longen, ingetekend. Dit is nodig om te voorkomen dat deze organen te veel stralingsdosis krijgen waardoor ze beschadigd kunnen raken.

Sinds ongeveer 3,5 jaar wordt in het UMC bij het intekenen gebruik gemaakt van zelfontwikkelde AI-software. Experts op het gebied van deep learning van de afdeling Radiotherapie hebben in samenwerking met laboranten en artsen van het ziekenhuis het algoritme ontwikkeld en bijgeschaafd.

Geen patiënt hetzelfde

Inmiddels heeft deze kunstmatige intelligentie 10.000 intekeningen gemaakt. “Dit is vaak heel goed, vraagt soms een kleine aanpassing en voldoet een enkele keer niet”, zegt radiotherapeutisch laborant Gonda Sikkes. “Geen patiënt is immers hetzelfde. Doordat we de intekening met behulp van een algoritme doen, is de intekening consistenter.”

Daarnaast kunnen de medewerkers van het UMC dankzij de AI-software nu ook sneller werken. Zo levert het systeem ongeveer 20 minuten tijdswinst per patiënt op, waardoor nu één laborant minder nodig is voor het werk. Dat noemt het ziekenhuis, gezien het aanhoudende tekort in zorgmedewerkers, ‘grote winst’.