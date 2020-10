UMC Utrecht keurt eerste coronasneltest goed: maar hoe te gebruiken?

Het UMC Utrecht heeft de sneltest voor het coronavirus waar het ziekenhuis proeven mee deed goedgekeurd. Die test kan na een kwartier aantonen of iemand wel of niet besmet is met en blijkt nu dus betrouwbaar.

Komende weken wordt gekeken hoe de goedgekeurde sneltesten het best in de praktijk kunnen worden gebruikt. Volgens minister Hugo de Jonge kunnen ze bijvoorbeeld worden ingezet voor mensen die werken in het onderwijs, de zorg of in andere vitale beroepen, maar de sneltest kan ook worden gebruikt bij mensen die naar voren zijn gekomen in bron- en contactonderzoek of in de nieuwe corona-app.

Het verschil met de oude tests is dat de ‘langzame’ PCR-test kijkt naar genetisch materiaal, terwijl de sneltest kijkt naar de eiwitten van het virus. “De sneltest is qua testprincipe meer te vergelijken met een zwangerschapstest. De afgenomen wattenstok gaat in een buisje met vloeistof en je druppelt dat op een teststrookje. Hierop is al na een kwartier de uitslag te zien”, zegt arts-microbioloog van het UMC Marije Hofstra.

Gevoeligheid

Uit de proeven die met de sneltest gedaan werden moest onder meer blijken hoe gevoelig de nieuwe test is in vergelijking met de PCR-test. “Iedereen die met de sneltest positief testte, was ook positief getest met de PCR-test. Dat betekent dat een positief resultaat heel betrouwbaar is”, zegt Hofstra.

Wel kwam het voor dat de PCR-test positief was terwijl de sneltest negatief was. Dit komt volgens Hofstra voor wanneer de hoeveelheid virus dat aanwezig is erg laag is. “Dat zien we bijvoorbeeld bij mensen die al wat langer klachten hebben. Dat hoeft niet erg te zijn, omdat mensen met een lagere hoeveelheid virus waarschijnlijk minder bijdragen aan nieuwe besmettingen dan mensen met een hoge hoeveelheid virus.”

PCR-test

In totaal wordt in Nederland met vijf sneltesten proeven gedaan. Ook de sneltest van het Amphia Ziekenhuis in Breda is goedgekeurd. Het goedkeuren van de sneltest betekent overigens niet dat de PCR-test straks niet meer gebruikt wordt. “De PCR-test blijven we bijvoorbeeld gebruiken bij patiënten die met verdenking van Covid-19 in het ziekenhuis komen. Bij deze patiënten wil je zeker weten of ze besmet zijn, ook als ze maar een kleine hoeveelheid virus bij zich hebben”, zegt Hofstra.

Ook ziekenhuismedewerkers blijven getest worden met de PCR-test. “Die werken met hele kwetsbare mensen, daarvan moet je ook zeker zijn dat ze geen Covid-19-virus bij zich dragen. In die gevallen is de PCR-test het meest nauwkeurig. Maar voor mensen met milde klachten buiten de ziekenhuiszorg lijkt de sneltest een heel mooi alternatief.”

Thuis

Op termijn is deze sneltest volgens het UMC misschien ook door mensen thuis te gebruiken, zoals een zwangerschapstest. “Dat zou een mooie toepassing kunnen zijn. Daar is echter nog meer onderzoek voor nodig. Je wilt dan bijvoorbeeld ook zien of de zelftester het stokje diep genoeg in zijn neus heeft gestoken”, zegt Hofstra. “Want we moeten voorkomen dat Covid-19 positieve mensen na een niet goed afgenomen test het idee hebben dat ze niemand kunnen besmetten.”