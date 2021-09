UMC Utrecht krijgt geld voor onderzoek naar behandeling coronaschade

Het UMC Utrecht heeft financiering ontvangen om onderzoek te doen naar een betere behandeling van ex-coronapatiënten. Het gaat om drie onderzoeken na een corona-infectie: hartschade, reuk- en smaakverlies en de invloed van het zenuwstelsel op vermoeidheid en cognitieve klachten.

Het eerste onderzoek moet onder meer uitwijzen hoe vaak hartschade voorkomt na een coronabesmetting. Ook wil het UMC Utrecht weten wat de gevolgen daarvan zijn en wat er gedaan kan worden om die schade te voorkomen. “Binnen het onderzoek worden verschillende onderzoeken naar volwassenen, sporters en kinderen met elkaar gecombineerd”, schrijft het medisch centrum. Het onderzoek zal twee jaar duren.

Verder staan de klachten reuk- en smaakverlies en reukvervormingen op de agenda. “Vooral over dit laatste symptoom is wereldwijd nog weinig bekend. Ook toetsen de onderzoekers of prednisolon een effectief medicijn is op het blijvende reukverlies in de vroege fase van een COVID-19-infectie.” Het UMC Utrecht gaat hiervoor samenwerken met onder meer het Reuk- en smaakcentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Dagelijks leven

Als laatste is er volgens het medisch centrum nog te weinig bekend over hoe langdurige vermoeidheids- en cognitieve klachten na een coronabesmetting behandeld kunnen worden. “Deze klachten hebben grote invloed op het dagelijks leven.” Voor dit onderzoek wordt samengewerkt met onder andere de patiëntenwerkgroep ‘Long COVID Nederland’.

Het geld komt van ZonMw, een organisatie die zich bezighoudt met gezondheidsonderzoek en innovatie in de zorg.