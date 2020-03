UMC Utrecht krijgt medische dossiers van failliet MC Slotervaart

Het UMC Utrecht neemt de medische dossiers over van patiënten van het failliete MC Slotervaart. Het zou volgens minister Bruno Bruins gaan om omvangrijke aantallen gegevens.

Medische dossiers moeten twintig jaar bewaard worden. In deze periode moet het voor patiënten bijvoorbeeld mogelijk zijn om hun gegevens op te vragen. De dossiers van mensen die nog onder behandeling waren bij het MC Slotervaart ten tijde van het faillissement zijn overgedragen naar de nieuwe behandelaar.

“Daarnaast zijn er dossiers van patiënten die eerder in het MC Slotervaart onder behandeling zijn geweest, maar van wie de behandeling ten tijde van het faillissement al was beëindigd. Gezien de bewaartermijn van twintig jaar gaat het om omvangrijke aantallen dossiers”, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Sinds het faillissement hebben de curatoren ervoor gezorgd dat patiënten toegang kregen tot de dossiers en binnenkort gaat de bewaar- en beheerplicht dus naar het UMC Utrecht.