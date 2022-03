‘UMC Utrecht niet meer het beste ziekenhuis van Nederland’; ziekenhuis eindigt op plek 2

Het UMC Utrecht eindigde in de wereldwijde ranking The World’s Best Hospitals 2022 van het Amerikaanse Newsweek niet als hoogste van Nederland. Het ziekenhuis is dit jaar ingehaald door het Amsterdam UMC. Dit jaar staat ook het St. Antonius Ziekenhuis in de lijst.

In totaal eindigden negen Nederlandse ziekenhuizen in de internationale top. Het Amsterdam UMC staat dit jaar op de 38ste plaats van de top 250 – eerder ging het nog om een top 200. Het UMC Utrecht was vorig jaar nog het beste Nederlandse ziekenhuis in de lijst, maar dit jaar eindigt het Amsterdam UMC dus hoger. Het UMC Utrecht staat op plek 42. Vorig jaar stond het Utrechtse ziekenhuis nog op plek 22.

Het LUMC, Radboudumc, Erasmus MC, UMCG en Maastricht UMC+ volgen respectievelijk op de plaatsen 62, 74, 93, 111 en 128. Het St. Antonius Ziekenhuis en het VU Medisch Centrum staan op een plek tussen 151 en 250, maar er wordt niet vermeld welke dat precies zijn.

Newsweek stelde, naast een internationale lijst, ook een lijst per land op. In die lijst staat het UMC Utrecht dus op plek 2, achter het Amsterdam UMC. Het St. Antonius Ziekenhuis staat op plek 9 en het Diakonessenhuis is terug te vinden op plek 25 van Nederland.

Vierde keer

Dit is de vierde keer dat Newsweek een ranking van de ziekenhuizen opstelt. Het doel van de studie is om de beste op gegevens gebaseerde vergelijking van de reputatie en prestaties van ziekenhuizen in verschillende landen te bieden.

