UMC Utrecht onderzoekt of één coronaprik bij kinderen net zo goed werkt als twee

Dr. Patricia Bruijning van het UMC Utrecht is bezig met een onderzoek naar coronavaccinatie bij kinderen. Ze onderzoekt of één prik net zo goed beschermt als twee prikken en zoekt nog kinderen die willen deelnemen aan het onderzoek.

Sinds januari 2021 kunnen kinderen vanaf 5 jaar worden gevaccineerd tegen corona. “Wanneer kinderen zich laten vaccineren tegen corona, krijgen ze standaard twee prikken. Maar als je al eerder corona hebt gehad, krijg je soms maar één prik”, legt Bruijning uit. Het CoVacc-onderzoek zoekt tweehonderd kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud in Europa, waaronder dus ook in Nederland. Doel van het onderzoek? Erachter komen wat nou eigenlijk beter is: één prik of twee prikken.

De kinderen die meedoen aan het onderzoek, krijgen het goedgekeurde kindervaccin van Pfizer-BioNTech. Bruijning: “Het standaard vaccinatieschema voor kinderen vanaf 5 jaar schrijft voor dat er twee prikken van 10 microgram worden gegeven. In sommige landen wordt echter maar één prik gegeven als kinderen al eerder corona hebben gehad en je niet tot een risicogroep behoort. Eén prik geeft de helft minder stress bij het kind en de ouders en zorgt naar verwachting voor minder bijwerkingen, maar werkt het ook even goed?”

Bescherming

Om daar achter te komen, krijgt de helft van de kinderen die meedoen aan het onderzoek één prik. De andere helft krijgt twee prikken. Daarnaast moet duidelijk worden hoe lang één of twee prikken bescherming bieden bij jonge kinderen en hoe goed de bescherming is tegen eventuele nieuwe coronavarianten.

Kinderen van tussen de 5 en 11 jaar oud kunnen meedoen aan het onderzoek als ze corona hebben gehad en nog geen vaccinatie tegen corona hebben gekregen. Meer informatie over het onderzoek is hier te vinden.