UMC Utrecht onderzoekt vaccin tegen corona met ‘drive-trough’ in Jaarbeurs

Het UMC Utrecht onderzoekt samen met het Radboudumc of een vaccin tegen tuberculose ook helpt tegen corona. Voor het onderzoek moeten zo’n 600 zestigplussers uit de regio ingeënt worden en dat wordt gedaan tijdens een zogenoemde drive-through in de Jaarbeurs.

Ondanks dat het BCG-vaccin wordt gebruikt tegen tuberculose, is ook bekend dat het de afweer tegen verschillende andere ziektes kan verhogen. Met het onderzoek wordt getest of het vaccin tegen het coronavirus beschermt. Daarnaast bekijken de wetenschappers ook of het de ernst van de symptomen bij ouderen verminderd.

Jaarbeurs Utrecht heeft een ruimte beschikbaar gesteld voor het onderzoek. “Wij hebben een waanzinnig grote hal en die kunnen we inrichten zoals we willen. Er komt een soort vaccinstraat waar je met de auto doorheen rijdt. Mensen steken hun arm uit het autoraam en worden zo ingeënt”, vertelt Maricken Hengeveld, woordvoerder van Jaarbeurs Utrecht.

Meest gebruikte vaccin

Voor het onderzoek van het UMC Utrecht en het Radboudumc uit Nijmegen moeten 1.600 zestigplusser worden ingeënt. 600 daarvan komen uit de regio Utrecht. Beide ziekenhuizen deden al eerder een soortgelijk onderzoek met hetzelfde vaccin, maar dan bij 1.000 mensen die in de zorg werken.

Het BCG-vaccin is het meest gebruikte vaccin ter wereld. Mede daardoor zijn de bijwerkingen bekend. In Nederland wordt het vaccin uitsluitend gebruikt bij pasgeborenen en kinderen jonger dan 12 jaar van ouders die uit gebieden komen waar tuberculose nog veel voorkomt.