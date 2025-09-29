UMC Utrecht ontwikkelt 3D-geprinte mal voor betere behandeling neuskanker

Onderzoekers van het UMC Utrecht hebben een 3D-geprinte neusmal ontwikkeld die de behandeling van neuskanker patiëntvriendelijker maakt. De mal wordt per patiënt op maat geprint, waardoor de tumoren nauwkeuriger behandeld kunnen worden.

Jaarlijks krijgen 50 tot 60 mensen in Nederland de diagnose neuskanker. Bij tumoren in het hoofd-halsgebied wordt vaak gekozen voor inwendige bestraling (brachytherapie), waarbij via buisjes radioactieve bronnen in of zo dicht mogelijk bij de tumor worden geplaatst. Tot nu toe moesten daarbij vaak meerdere gaatjes in de neus worden geprikt, wat schade en bijwerkingen kan veroorzaken. De bestraling kan daarbij voor schade van het omliggend weefsel zorgen.

De nieuwe 3D-geprinte mal wordt per patiënt op maat gemaakt. Hierdoor kunnen de buisjes veel preciezer worden geplaatst en zijn er aanzienlijk minder nodig. “Bij het ontwerp maken we slim gebruik van de natuurlijke holtes in de neus. Daardoor hoeven we vaak maar één buisje te prikken, terwijl het bij standaard brachytherapie vaak gaat om tientallen. Dat maakt de behandeling minder belastend en nauwkeuriger”, zegt De Ridder.

Het UMC Utrecht is wereldwijd het enige ziekenhuis dat deze techniek op deze manier toepast, zegt radiotherapeut-oncoloog Mischa de Ridder op de site van het UMC. Het ontwerp van de mal is in handen van radiotherapeutisch laborant Maarten Kastelijns. Hoewel het plaatsen van de mal ongemakkelijk kan zijn, benadrukt hij dat het behandelplan met deze methode optimaal gewaarborgd blijft.

De mal wordt gemaakt van een soort plastic en past zo goed mogelijk rond de neus van de patiënt. Aan de mal zitten onder andere hechtgaten en een mechanisme waarmee de buisjes aan de mal worden vastgemaakt.

De onderzoekers zien bovendien mogelijkheden om de techniek in te zetten bij andere tumoren die nu nog niet met brachytherapie behandeld worden, zoals neusbijholtekanker.