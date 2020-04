UMC Utrecht ontwikkelt slimme pleister om coronapatiënten op afstand te monitoren

Het UMC Utrecht heeft samen met Philips een slimme pleister ontwikkeld waarmee coronapatiënten in het ziekenhuis op afstand in de gaten kunnen worden gehouden.

De slimme pleister meet de hartslag en de ademfrequentie van de patiënten. Om ook het zuurstofgehalte in het bloed te meten, wordt naast de slimme pleister ook een zogenoemde saturatiemeter ingezet. De sensor en de saturatiemeter sturen hun gegevens naar het systeem dat op afstand via speciale dashboards kan worden uitgelezen.

Voor het uitlezen van de systemen heeft het UMC een vrijwilligersteam van coassistenten en studenten technische geneeskunde, zodat verpleegkundigen niet nog zwaarder belast worden en zich kunnen concentreren op de zorg.

Voordelen

Patiënten kunnen zich door de slimme pleister vrijer bewegen, omdat ze slechts één pleister op de borst hebben. Daarnaast voelen patiënten zich veiliger omdat ze voortdurend in de gaten worden gehouden.

Op afstand monitoren heeft minder besmettingsrisico’s voor verpleegkundigen en volgens het UMC is het een belangrijke ontwikkeling, vanwege de schaarste aan beschermingsmiddelen.

Geen praktijkervaring

Technisch verpleegkundige Martine Breteler doet nu vier jaar onderzoek naar het monitoren op afstand. Het was al duidelijk dat het monitoren op afstand een toegevoegde waarde had, maar er was nog geen praktijkervaring. Nu kan de techniek dus wel in de praktijk worden gebracht.

“Het ziekteverloop bij corona is behoorlijk grillig. Bij de controles aan bed in het ziekenhuis lijkt het zuurstofgehalte in het bloed van de patiënt, de saturatie, goed en is de patiënt niet benauwd. Kort daarna drukt de patiënt op de alarmbel, meet de verpleegkundige opnieuw en dan zien we dat de zuurstof opeens heel laag is.”, vertelt Breteler. “Soms kunnen verpleegkundigen daardoor niet varen op hun klinische blik. Dit maakt dat continue monitoring heel relevant is.”

Reguliere zorg

Volgens Breteler wordt de slimme pleister geen vervanging van de reguliere zorg. “Een risico is dat je alles op afstand kan zien en daardoor niet meer de kamer ingaat. Dat is absoluut niet wat we willen. Verpleegkundigen moeten altijd langs de patiënt om controles te kunnen doen en met hun klinische blik te beoordelen hoe het met de patiënt gaat.”

Breteler hoopt de slimme pleister, als de coronacrisis voorbij is, ook op andere afdelingen te gaan gebruiken, zoals de chirurgische afdeling. Ook gaat het UMC onderzoeken of de slimme pleister gebruikt kan worden om coronapatiënten thuis te monitoren, zodat patiënten al eerder naar huis kunnen. “We verwachten dat mensen thuis sneller opknappen in vergelijking tot de afgesloten ziekenhuiskamer en dat dit een bijkomend positief effect heeft op hun psychosociaal welbevinden”, aldus Breteler.