UMC Utrecht op de schop, verbouwingen tot 2050

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) wordt verbouwd. Het grootste deel van het centrum wordt verbouwd en gerenoveerd. Ook komt er nieuwbouw. Een groot deel van het ziekenhuis is bijna veertig jaar oud, en vraagt volgens het ziekenhuis om vernieuwing en verduurzaming. “We gaan bouwen aan een UMC Utrecht dat past bij de zorg, het onderzoek en het onderwijs van de toekomst.”

De verbouwing begint in 2027. Voor patiënten en bezoekers gaat er eerder al het een en ander veranderen. De voorbereidingen, zoals het verplaatsen van afdelingen om ruimte te maken voor de werkzaamheden, beginnen in 2026.

De hoofdingang wordt verplaatst, en de huidige parkeergarage wordt gesloopt. Aan de noordkant van het complex komt een nieuw gebouw dat de rol van ontvangstruimte op zich gaat nemen.

Daaromheen gaat de zorg plaatsvinden. Hierdoor komt aan de zuidkant ruimte voor het vernieuwen van laboratoria en onderzoeksafdelingen. Er komt ook een nieuwe parkeergarage, meer groen en voorzieningen voor fietsers.

Bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis, dat onder het UMC valt, zijn al verbouwingen aan de gang. Sinds 2024 wordt daar gewerkt aan de Intensive Care. De totale verbouwing en nieuwbouw gaat even duren: in 2050 moet alles klaar zijn.