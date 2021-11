UMC Utrecht plaatst eerste volledige kunsthart van Nederland

Het eerste volledige kunsthart is in november geïmplanteerd door het UMC Utrecht. De patiënt, een man van 54 jaar met zeer ernstig hartfalen, kreeg het kunsthart. De operatie is goed verlopen en de patiënt maakt het goed.

Een betere pompfunctie en verbeterde bloedtoevoer. Daarvoor zorgt het kunsthart. De patiënt heeft hierdoor minder last van hartklachten, zoals vermoeidheid, het vasthouden van vocht en kortademigheid bij rust en inspanning. De man had hier last van omdat zijn linker én rechter hartkamer niet goed werkten.

Sneller pompen

Linda van Laake, cardioloog en verantwoordelijk voor de patiëntselectie: “Via de innovatieve pompen, kleppen en sensoren past het kunsthart zich aan op de patiënt. Het menselijke hart pompt gemiddeld 4 tot 5 liters bloed per minuut rond in rust; bij inspanning neemt dit toe. Ook het kunsthart zal bij inspanning sneller gaan pompen.”

“Het was een spannende operatie die veel voorbereidingen vergde”, zegt Faiz Ramjankhan, cardiothoracaal chirurg van het UMC Utrecht. De operatie gebeurde onder zijn leiding. “Met ons team zijn we sinds 2017 bezig om de implantatie van een kunsthart mogelijk te maken.”

Trots

Ramjankhan: “Met het hele team hebben we de afgelopen maanden specifieke training sessies gevolgd om deze operatie uit te voeren. We zijn trots om als een van de eerste centra deel uit te mogen maken van de studie die deze nieuwe kunstharttechnologie onderzoekt.”

Ook burgemeester Sharon Dijksma reageert via Twitter weten enthousiast op het nieuws over het plaatsten van het kunsthart. “Wat mooi! Wat een vooruitgang. Lange leve de wetenschap!!!”

Donoren

In Nederland is er een groot tekort aan donorharten, schrijft UMC Utrecht. 120 hartpatiënten komen ieder jaar op de wachtlijst voor een donorhart, maar niet iedereen heeft de tijd om te wachten op een transplantatie. Het innovatieve kunsthart biedt een uitkomst voor die patiënten.

Bekijk hieronder een video van het UMC over de geslaagde hartoperatie.