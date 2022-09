UMC Utrecht roept hulplijn in het leven voor medewerkers met financiële zorgen

Het UMC Utrecht heeft een telefonische hulplijn geopend voor medewerkers die in de financiële problemen dreigen te komen vanwege de inflatie en gestegen energieprijzen. Ze kunnen bij de hulplijn anoniem hun verhaal doen.

“Zorgen over geld kunnen een grote impact hebben op je functioneren en we hebben onze mensen hard nodig. Met deze hulplijn hopen we de zorgen te kunnen verlichten en waar nodig mensen bij te staan met financiële hulp. Zo komen we samen de winter door” aldus Margriet Schneider, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Medewerkers van het UMC die de hulplijn bellen, kunnen dat anoniem doen en de gesprekken zijn vertrouwelijk. “Er is nog altijd schroom bij mensen om met problemen naar buiten te treden”, zegt Wynand Ros, voorzitter van het personeelsfonds. “Velen vinden het lastig om over geld te praten, en nog meer als het over geldproblemen gaat. Het is echter niets om je over te schamen en het kan iedereen overkomen dat er geldzorgen ontstaan.”

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.