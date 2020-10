UMC Utrecht schaalt reguliere zorg af door toename aantal coronapatiënten

Het UMC Utrecht heeft vanwege de snelle toestroom van het aantal coronapatiënten besloten een deel van de reguliere zorg met 15 procent af te schalen, maar dat kan snel worden verhoogd. Momenteel liggen in het UMC twintig coronapatiënten, waarvan zes op de intensive care.

Het ziekenhuis schaalt af om personeel in te kunnen zetten voor de opvang van coronapatiënten. Gezien de snel oplopende besmettingen en ziekenhuisopnamen is de verwachting dat snel verder moet worden afgeschaald.

Alleen reguliere en planbare zorg wordt afgeschaald. Patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben, kunnen altijd in het UMC terecht. Het gaat dan om mensen met kanker die bestraling of een chemokuur nodig hebben, maar ook om mensen die een hartoperatie of psychiatrische behandeling moeten krijgen.

Medisch verantwoord

Het UMC benadrukt dat reguliere en planbare zorg alleen wordt afgeschaald als het medisch verantwoord is om een behandeling uit te stellen. Waar dat kan geeft het ziekenhuis zorg op afstand. “Voor onze patiënten die soms al een tijd wachten op een behandeling is dit een erg vervelende keuze die we noodgedwongen moeten maken. De werkdruk is hoog en om goede en veilige zorg te leveren moeten wij op dit moment deze keuze maken”, zegt de voorzitter van de raad van bestuur, Margriet Schneider. “Om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk coronapatiënten kunnen opvangen, kijken we per patiënt heel zorgvuldig of het uitstellen van zorg medisch verantwoord is.”