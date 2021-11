UMC Utrecht schaalt reguliere zorg af en richt opnieuw speciale corona-afdelingen in

Het UMC Utrecht schaalt opnieuw de reguliere zorg in het ziekenhuis af vanwege het grote aantal coronapatiënten. In een week tijd is het aantal patiënten in het ziekenhuis verdubbeld en het UMC verwacht de komende week een verdere toename. Daarom worden ook weer speciale cohortafdelingen voor coronapatiënten ingericht.

In de Utrechtse ziekenhuizen liggen momenteel 79 coronapatiënten, waarvan achttien op de intensive care. De verwachting is volgens het UMC Utrecht dat het aantal patiënten in de komende twee weken verder toeneemt. “Voor elk IC bed zijn meerdere verpleegkundigen voor 24 uur nodig. Bovendien ligt een coronapatiënt over het algemeen langer op een IC dan andere IC-patiënten”, aldus UMC Utrecht.

Het ziekenhuis moet geplande niet-acute ingrepen dan ook uitstellen, om ziekenhuisbedden en personeel beschikbaar te houden voor de behandeling van coronapatiënten. Het ziekenhuis spreekt van een ‘bijzonder vervelende situatie’. “Een teleurstelling voor veel patiënten die opnieuw moeten wachten op voor hen noodzakelijke zorg.”

Nog niet alle planbare zorg hoeft uitgesteld te worden, laat het ziekenhuis weten. Op basis van medische urgentie en beschikbare capaciteit wordt gekeken welke reguliere zorg wel door kan gaan. Ook de spoedzorg blijft beschikbaar. Patiënten van wie de zorg moet worden uitgesteld, worden door het ziekenhuis gebeld. Wie niet gebeld is, kan gewoon naar de geplande afspraak komen.

Personeel

De afgelopen maanden zijn door het UMC Utrecht gebruikt om medewerkers zoveel mogelijk de ruimte te geven om rust te nemen, op vakantie te gaan en weer normale diensten te draaien. “Desondanks is er nog veel verzuim, mede als gevolg van de afgelopen intensieve periode. Ook hebben we dagelijks te maken met medewerkers die vanwege mogelijke coronaklachten kortstondig niet inzetbaar zijn”, aldus het UMC.

Het personeelstekort speelde volgens het ziekenhuis al voor corona, maar is nu dus extra duidelijk merkbaar.