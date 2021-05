UMC Utrecht sluit twee corona-afdelingen, waardoor er meer ruimte komt voor overige zorg

Het UMC Utrecht heeft twee corona-afdelingen, die vanwege het hoge aantal patiënten waren geopend, weer gesloten. Volgens het ziekenhuis wordt de reguliere zorg weer langzaam opgebouwd.

Het aantal mensen dat besmet raakt met het coronavirus neemt in het hele land af. De gemeente liet vorige week weten dat deze trend ook in Utrecht zichtbaar is. Ongeveer twee weken geleden waren er 557 Utrechters met een positieve testuitslag en zijn 15 inwoners met corona opgenomen in het ziekenhuis.

Volgens het UMC neemt het aantal coronapatiënten in het eigen ziekenhuis en ook in de regionale ziekenhuizen de afgelopen dagen fors af. Er is daarom besloten de extra ic-afdeling in het Calamiteitenhospitaal te sluiten. Ook is een verpleegafdeling voor coronapatiënten gesloten.

Defensie

Volgende maand wordt ook de inzet van defensiemedewerkers in het UMC volledig afgebouwd. Zij hebben volgens het ziekenhuis een enorme bijdrage geleverd in de extra zorg die in het UMC Utrecht werd geleverd door coronapatiënten over te nemen uit andere ziekenhuizen.

Met het afschalen van de coronazorg komt er weer meer ruimte voor de overige zorg. “Dat is een ingewikkelde puzzel waarbij er gekeken wordt naar de gehele keten, dus de beschikbaarheid van zorgmedewerkers, operatiekamers, IC-bedden en kliniek-bedden”, meldt het UMC.

Het ziekenhuis benadrukt tot slot dat acute en noodzakelijke klinische zorg altijd is doorgegaan.