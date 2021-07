UMC Utrecht start onderzoek naar nieuwe behandeling coronapatiënten

Het UMC Utrecht start op 5 juli met een onderzoek naar een mogelijke nieuwe behandeling voor volwassenen met corona. Het middel moet het herstel versnellen en de noodzaak tot ziekenhuiszorg voorkomen.

Marc Bonten, arts-microbioloog bij het UMC en OMT-lid, leidt het onderzoek naar het zogenoemde middel ensovibep in Nederland. “Het aantal besmettingen loopt gelukkig sterk terug. Tegelijk kunnen we niet stellen dat corona helemaal uit ons leven is”, aldus Bonten.

EMPATHY

Het onderzoek naar het middel wordt niet alleen in Nederland gedaan. Onder de noemer EMPATHY wordt in meerdere landen gekeken of ensovibep ingezet kan worden bij volwassen coronapatiënten.

“In de EMPATHY-studie onderzoeken we de effectiviteit en veiligheid van ensovibep als het binnen zeven dagen na besmetting wordt toegediend. Als het inderdaad werkt, zouden we hiermee verergering van ziekte en ziekenhuisopnames kunnen voorkomen. Dan hebben we naast vaccins ook een behandeling voor mensen in het vroege stadium van infectie”, zegt Bonten.

Vrijwilligers

Tijdens het onderzoek wordt gekeken of het middel veilig en effectief is. Ensovibep is ontwikkeld om de verspreiding van een COVID-19-infectie in het lichaam te stoppen. Eerder onderzoek naar het middel liet al zien dat het aanslaat op alle bekende varianten van het virus. In totaal worden door UMC Utrecht voor deze tweede fase van de studie in Nederland honderd vrijwilligers gezocht, gevolgd door zeventig vrijwilligers voor de derde fase.

Ensovibep is een eiwit dat ontworpen is om SARS-CoV-2 te blokkeren zodat het zich niet kan hechten aan bepaalde cellen in het lichaam. Het middel is in een eerder onderzoek aan gezonde mensen gegeven. Nu worden voor het onderzoek coronapatiënten vanaf 18 jaar gezocht.