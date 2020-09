UMC Utrecht start proef snelle coronatest: uitslag in een kwartier

Het UMC Utrecht is in de teststraat begonnen met een proef met een snelle coronatest. Die test kan na een kwartier aantonen of iemand wel of niet besmet is.

Het is nog niet duidelijk hoe betrouwbaar deze test is, meldt het UMC Utrecht. Er wordt daarom dubbel getest: zowel met een originele als met de snelle test.

De originele test, de PCR-test, wordt nu het meest gebruikt. “Dat is als het ware, op dit moment, de gouden standaard”, zegt Rob Schuurman, medisch moleculair microbioloog in het UMC Utrecht. “En alle nieuwe ontwikkelingen en nieuwe testen die er nu aan komen, zullen altijd afgezet worden tegen die PCR-test.”

Gevoelig

Schuurman legt uit dat een PCR-test kijkt naar genetisch materiaal. De nieuwe test, een zogenaamde antigeen sneltest, kijkt naar de eiwitten van het virus.

Er wordt nu onderzocht hoe gevoelig de nieuwe sneltest is in vergelijking met de PCR-test. “De PCR-test is zo gevoelig dat je in principe één virusdeeltje zou kunnen aantonen. Een antigeentest is wat minder gevoelig. Dus daar zullen we meer virus aanwezig moeten hebben om het virus te kunnen aantonen.”

De verwachting is dat er ongeveer 1500 tot 2000 testen afgenomen moeten worden voor het onderzoek. Er zijn zo’n drie weken nodig om dat materiaal te verzamelen. Daarna wordt het geanalyseerd.

In deze video van het UMC Utrecht legt Schuurman meer uit over de antigeen sneltest: