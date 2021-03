UMC Utrecht test slimme armband die coronabesmetting vroeg kan opsporen

Het UMC Utrecht is begonnen met het testen van een slimme armband die een coronabesmetting kan signaleren voordat de drager dat zelf doorheeft. Het UMC zoekt 20.000 mensen die willen deelnemen aan het onderzoek.

Eigenlijk is het een nieuwe toepassing van een bestaand product. De Ava-armband die in het onderzoek wordt getest, bestaat al langer en wordt normaal door vrouwen gebruikt om de vruchtbaarheid te meten. Nu wordt dus gekeken of het bandje ook kan helpen in de strijd tegen corona.

De slimme armband kijkt voortdurend naar indicatoren als temperatuur, hartslag en ademhaling. Als een van die indicatoren verandert, kan dat volgens het UMC duiden op een besmetting met het coronavirus. De armband zou zo een besmetting kunnen signaleren dagen voordat de drager symptomen heeft.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Vroeg stadium

Rick Grobbee is hoogleraar Klinische epidemiologie in het UMC Utrecht en leidt het onderzoek naar de slimme armband. Hij legt uit dat een hogere temperatuur kan duiden op beginnende koorts en dat hoesten en benauwdheid direct effect hebben op de ademhaling. “Een verandering van deze factoren samen kan wijzen op een besmetting met COVID-19. De drager van de armband krijgt dan direct een seintje en moet zich snel laten testen. Dit is het eerste smart device dat real time gegevens verwerkt”, aldus Grobbee.

“En dat is belangrijk, want wanneer je in een vroeg stadium al een COVID19-besmetting detecteert, kun je direct in quarantaine en daarmee is de kans kleiner dat je een ander besmet. Deze technologie zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het indammen van deze pandemie, en het signaleren van infectieziekten in de toekomst.”

20.000 deelnemers

Het UMC zoekt voor het onderzoek 20.000 mensen van 18 jaar of ouder. Ze kunnen zich aanmelden via een website en krijgen vervolgens een slimme armband thuisgestuurd. Deelnemers dragen het bandje ‘s nachts en de volgende dag worden de gegevens van de nacht ervoor gesynchroniseerd met een speciale app.

Verder vraagt het UMC deelnemers om één keer in de twee weken een korte vragenlijst in te vullen en in totaal vier keer een paar druppels bloed af te nemen. Het onderzoek duur maximaal negen maanden.