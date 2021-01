UMC Utrecht: ‘Tuberculosevaccin biedt kwetsbare ouderen geen bescherming tegen corona’

Het tuberculosevaccin BCG blijkt kwetsbare ouderen geen bescherming te bieden tegen ziekteverschijnselen door het coronavirus. Dat blijkt uit een studie onder 6.132 kwetsbare patiënten van 60 jaar en ouder die in september werd gestart en uitgevoerd in twintig Nederlandse ziekenhuizen. Het onderzoek wordt geleid door onder meer Marc Bonten van het UMC Utrecht.

Het BCG-vaccin is volgens het UMC het meest toegediende vaccin ter wereld en wordt in veel landen gebruikt om tuberculose te voorkomen, waardoor mogelijke bijwerkingen bekend zijn. Aan het BCG-PRIME onderzoek, zoals de studie heet, doen in Nederland 6.132 kwetsbare patiënten van 60 jaar en ouder mee. Zij worden door het ziekenhuis waar ze onder behandeling zijn zes maanden na vaccinatie gevolgd.

Tijdens het onderzoek bleek dat een aangetoonde corona-infectie in combinatie met ziekteverschijnselen even vaak voorkwam bij kwetsbare ouderen die een placebo kregen als bij ouderen die een BCG-vaccinatie hadden gekregen.

Volgens onderzoeksleider Marc Bonten is de conclusie duidelijk: “Het BCG-vaccin biedt geen bescherming tegen COVID-19 bij kwetsbare ouderen. Hoewel teleurstellend is het belangrijk om juist tijdens de pandemie de voorlopige gegevens meteen te delen. De BCG-PRIME studie gaat door, om te onderzoeken of BCG-vaccinatie bescherming biedt tegen serieuze luchtweginfecties en/of ernstige vormen van COVID-19.”