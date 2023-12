UMC Utrecht: veel slaap belangrijk voor hersenontwikkeling te vroeg geboren baby’s

Uit een onderzoek van het UMC Utrecht blijkt dat te vroeg geboren baby’s veel baat hebben bij een goede nachtrust. Op die manier zouden de hersenen zich beter kunnen ontwikkelen, welke vaak nog onderontwikkeld zijn. Het onderzoeksteam wil naar aanleiding van de onderzoeksresultaten in de toekomst de slaap van de baby’s beter bewaken.

Te vroeg geboren baby’s lopen vaak achter met de hersenontwikkeling, wat kan leiden tot bijvoorbeeld concentratie- en gedragsproblemen. Niet wenselijk, en daarom wilde de onderzoeksgroep van het ziekenhuis kijken of slaap hier verbetering in kan brengen. Dat blijkt zo te zijn; onderzoekers ontdekten dat er een relatie lijkt te zijn tussen een hoger percentage slaap en een verbeterde verbinding tussen de zenuwcellen in de hersenen.

Menselijk bewijs

De onderzoeksgroep van het ziekenhuis verwachtten al dat ‘goede’ slaap een positieve invloed heeft op de hersenontwikkeling, maar had daar met mensen nog nooit concreet bewijs voor. Tijdens onderzoek met muizen leek vooral de actieve slaap, waarbij veel wordt bewogen of geluidjes worden gemaakt, essentieel voor hersenontwikkeling.

Het onderzoek van het UMC heeft daarvoor nu voor de eerste keer bewijs bij menselijke baby’s kunnen verzamelen. “De witte stof (verbinding tussen zenuwcellen, red.) is cruciaal bij het verwerken van informatie en het verbinden van verschillende hersengebieden met elkaar, wat weer essentieel is voor cognitieve en motorische functies”, aldus onderzoeker Eline de Groot. “We verwachten dan ook dat kwalitatief goede slaap op de lange termijn veel

voordelen kan hebben voor deze kwetsbare baby’s.”

Te vroeg geboren baby’s krijgen buiten de baarmoeder vaak te weinig slaap. In de baarmoeder slapen baby’s tot wel 22 uur, terwijl zij in het ziekenhuis vaak verstoord moeten worden voor allerlei medische handelingen.

Nachtrust bewaken

Het onderzoeksteam ontwikkelde een algoritme dat herkent in welke fase van de slaap een baby zich bevindt. Er werd daarbij gebruik gemaakt van gegevens over de hartslag en ademhalingsfrequentie. “In feite hebben we ons bestaande monitoringsysteem omgetoverd tot een soort smartwatch die lichaamsfuncties in de gaten kan houden”, legt slaaponderzoeker en neonatoloog Jeroen Dudink van het UMC Utrecht uit.

Van echt hard bewijs is nog geen sprake, uit het onderzoek is op dit moment alleen nog maar ‘een concrete aanwijzing’ gekomen. Daarom wil het onderzoeksteam in de toekomst de nachtrust van te vroeg geboren baby’s beter gaan bewaken. Op die manier wil het team onderzoeken of de aanwijzing ook daadwerkelijk hout slaat. Wat daarvan uiteindelijk de resultaten zijn, moet nog blijken.