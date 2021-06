UMC Utrecht versoepelt verschillende coronamaatregelen in het ziekenhuis

Het UMC Utrecht versoepelt, in lijn met de landelijke ontwikkelingen, de coronamaatregelen in het ziekenhuis. Dat betekent dat er voor zowel patiënten als bezoekers het een en ander verandert.

Het UMC laat weten dat het dragen van een mondkapje in het ziekenhuis niet meer verplicht is. Wel blijft het belangrijk om anderhalve meter afstand te houden, handen te wassen en te testen bij klachten. Medewerkers van het ziekenhuis die geen anderhalve meter afstand van patiënten kunnen houden, blijven een medisch mondneusmasker dragen.

Verder mag er één begeleider met een patiënt mee naar de polikliniek, maar de ruimte in de wachtkamers is beperkt omdat er anderhalve meter afstand moet worden gehouden. Of er genoeg ruimte is voor iedereen wisselt dus per wachtkamer. Medewerkers van het UMC kunnen begeleiders, als er niet genoeg ruimte is, vragen te wachten in het restaurant van het UMC.

Patiënten

Ook voor patiënten die in het ziekenhuis liggen gaan er dingen veranderen. Een patiënt mag per dag twee bezoekers ontvangen, mits anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Zo kunnen niet alle patiënten in een vierpersoonskamer tegelijkertijd twee bezoekers ontvangen.

De nieuwe bezoekregeling geldt voor zowel het UMC als het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Op de corona-afdeling en de verloskamers blijft de regel zoals die was, daar is één bezoeker welkom.

Code oranje of rood

Het UMC vraagt begeleiders en bezoekers die in een land zijn geweest met code oranje of rood om binnen tien dagen na terugkomst uit dat land niet naar het ziekenhuis te komen. “Ook niet als u op de vijfde dag getest hebt en blijkt dat u geen corona hebt. In ons ziekenhuis verzorgen wij namelijk kwetsbare patiënten”, benadrukt het UMC.