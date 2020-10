UMC Utrecht vraagt bezoekers, patiënten en medewerkers mondkapjes te dragen

UMC Utrecht vraagt haar bezoekers, patiënten en medewerkers vanaf 5 oktober een mondkapje te dragen. Het dringende advies geldt voor de publieke ruimtes in het UMC en het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Het ziekenhuis roept mensen die naar het ziekenhuis komen op om zelf een niet-medisch mondkapje mee te nemen en dat te dragen in de publieke ruimtes, zoals de ontvangsthal, gangen en wachtruimtes. Mensen die geen mondkapje bij zich hebben krijgen dat binnenkort bij de ingang van het ziekenhuis.

Medewerkers dragen op de verpleegafdelingen, in spreekkamers en in onderzoeksruimten een zogenoemd face-shield of medisch noodzakelijke beschermingsmiddelen. Op andere plekken in het ziekenhuis dragen ze een face-shield of een niet-medisch mondkapje.

Uitzonderingen

Patiënten die op de verpleegafdeling zijn opgenomen hoeven geen mondkapje te dragen, net als kinderen van 12 jaar of jonger.

Het UMC benadrukt dat bezoekers een niet-medisch mondkapje moeten dragen omdat de medische mondkapjes bedoeld zijn voor de zorg.