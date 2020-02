UMC Utrecht vraagt om goedkeuring medicijn

Het UMC Utrecht heeft bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een verzoek ingediend om een nog niet goedgekeurd medicijn te gebruiken. Het geneesmiddel is voor patiënten met de spierziekte SMA en kost 1,9 miljoen euro.

Het geneesmiddel Zolgensma wordt nu alleen in de VS gebruikt. In Europa wordt het medicijn nog onderzocht en het is dus nog niet goedgekeurd in Nederland. Zolgensma heeft daarom de status van experimenteel geneesmiddel.

In Nederland is het mogelijk om in uitzonderlijke gevallen patiënten te behandelen met een medicijn met een experimentele status. Hiervoor moet een verzoek ingediend worden bij de IGJ. Volgens de richtlijnen van het gezondheidscentrum kan dat alleen als de behandeling niet mogelijk is met de beschikbare medicijnen. Bij de spierziekte SMA is er echter een geneesmiddel waarvan de werking voor kinderen tot 9,5 jaar is aangetoond. Dit middel is dan ook opgenomen in het basispakket van de verzekering.

Uitzondering

Het UMC schrijft in een persbericht dat het indienen van een verzoek om een uitzondering te maken voor Zolgensma in strijd lijkt met de richtlijnen van de IGJ. “Desondanks hebben we besloten om, gezien de dringende behoefte bij enkele ouders, toch een verzoek in te dienen bij de IGJ.”

De Zwitserse fabrikant van Zolgensma heeft eind 2019 bekendgemaakt dat er dit jaar wereldwijd 100 gratis behandelingen worden verloot. Artsen kunnen hun patiënten hiervoor aanmelden. Het UMC wijst erop dat dit haaks staat op gelijke toegang tot zorg voor alle patiënten. “Gebruikmaken van een loterij, of het middel alleen beschikbaar te laten zijn voor patiënten die de kosten kunnen dragen, gaat voorbij aan het beginsel van gelijke toegang tot zorg.”